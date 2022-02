Altishofen Beim Boxenstopp am Pfyffers-Umzug-Festival haben 5000 Leute aufgetankt Im Altishofer Ortsteil Pfyfferdorf wurde die Fasnacht an Ort und Stelle gefeiert. So gesehen war der «Umzug», wenn nicht besser, dann sicher länger. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 27.02.2022, 19.45 Uhr

5000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler kamen aufs Galliker-Areal. Petrus muss Fasnachtsfan sein: Wolkenloser geht nicht, so wie hier am Pfyffers-Umzug-Festival. Konfetti-Regen in Altishofen. Und wer macht nachher wieder sauber? Etwa diese beiden Gestalten hier? Hunderte Menschen nahmen am Fasnachtsanlass in Altishofen teil. Überall fröhliche Gesichter. Ein kleiner Lion King geniesst es. Flohguugger Nebikon spielen.

«Was wir hier erleben, ist typisch Altishofen. Statt eines improvisierten Umzugs haben die Leute alternativ etwas Grossartiges auf die Beine gestellt, das alle Bedürfnisse abdeckt», sagt eine grell geschminkte Andrea, bevor sie mit vier giftgrünen Drinks davonschreitet.

Recht hat sie. Auf dem Galliker-Areal war am Sonntag mächtig was los. 24 Guuggenmusigen haben sich auf zwei Bühnen abgelöst und 14 Sujets haben am Pfyffers-Umzug-Festival teilgenommen. Dabei spielte das Wetter den Organisatoren in die Karten. «Wobei wir auf alles vorbereitet waren. Wir hätten auf dem geschlossenen Gelände bei Regen eine gedeckte Fläche zur Verfügung gehabt und auch 3G wären möglich gewesen. Das war von langer Hand geplant», sagt Thomas Vogel, Medienverantwortlicher der Pfyfferzunft.

Es dürften gegen 5000 Frauen, Männer und Kinder getanzt, gelacht und gefeiert haben. Gemäss dem Motto «Boxenstopp im Pfyfferdorf» der Zunftmeisterfamilie Broch präsentierten sich viele Sujets im Zielflaggen-Stil oder Rennfahrer-Look.

Einige Gruppen feierten ihr Jubiläum. Die Fröschlochruugger aus Zell ihr 40er, die Ricke-Grunzer Ebersecken das 25er. Rüüdig. Es machte den Eindruck, als wollten die Fasnachtshungrigen nicht aufhören. Der Durst nach Fasnacht (und so) musste gelöscht werden. Was um 11 Uhr mit den Wegeregosler startete, endete um 18.40 Uhr mit den Blächschränzer. Dann verlagerte sich die Feier in die Halle im Dorf. Ja wenn die Altishofer was anreissen...

