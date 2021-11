Altishofen: Patrick Broch ist neuer Zunftmeister

Altishofen Der neue Zunftmeister heisst Patrick Broch – Budget weist Plus auf 16.11.2021, 22.29 Uhr

Zunftmeister Patrick Broch und seine Familie. Bild: PD

An der Fasnachtseröffnung in der «KulTurnhalle» wurde Patrick Broch als neuer Zunftmeister der Pfyfferzunft Altishofen vorgestellt. Er werde die Altishofer Fasnacht mit dem Zunftmeistermotto «Boxestopp im Pfyfferdorf» durch die närrische Zeit führen, heisst es in einer Mitteilung. Broch ist Geschäftsinhaber der Auto Broch in Altishofen und liebt den Motorsport.