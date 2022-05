Altishofen Eine grosse Motorradgemeinde feiert in Altishofen den 1. Mai als Tag der Andacht Wenn Pfarreileiter Roger Seuret-Emch ruft, kommen die Motorradfahrerinnen und Biker in grosser Zahl herbei. Rund 1000 Menschen empfingen auf dem Schlossplatz den Segen – und zeigten sich grosszügig. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 01.05.2022, 19.24 Uhr

Niedrige Temperaturen, vereinzelt nasse Abschnitte auf den Strassen? Das sind geradezu ideale Bedingungen, um für den Segen zu bitten. Mit dieser Einstellung haben sich am Sonntag viele Hundert Männer und Frauen mit ihren Motorrädern zur Kirche St.Marin nach Altishofen aufgemacht.

Am 1. Mai versammeln sich gerne Leute, die ein gemeinsames Interesse verfolgen. Auf dem Schlossplatz fanden sich rund 1000 Gleichgesinnte ein, um mit Roger Seuret-Emch, dem Leiter der Pfarrei Altishofen-Ebersecken, mit dem 39. Motorradgottesdienst den Tag der Andacht zu feiern. Messebeginn war um 11 Uhr, doch lange vor Beginn sicherten sich mehrere Dutzend Menschen in Töffkleidung auf den Mauern vor der Kirche und dem Schloss einen Logensitzplatz.

Dabei steht nicht unbedingt der Glaube im Vordergrund, wie etwa François Mohr aus Kriens betonte. Er ist gemeinsam mit zwölf Frauen und Männern des Klubs «Groundhog-Riders» angereist. Er sagte:

«Mich beeindruckt, wie es der Pfarreileiter versteht, den Zweirad-Schöflis auf eine gute Art und religionsübergreifend eine Messe nahezubringen.»

Für den 58-jährigen Klub-Präsidenten ist dieser Anlass der eigentliche Auftakt in die Motorradsaison.

Immer mehr einzelne Bikes und Gruppen trafen ein. Auf dem Platz vor der Kirche und entlang der Strasse Richtung Ebersecken reihten sich zahllose Maschinen aneinander. Das Motorengeräusch vermischte sich mit Rockmusik aus mehreren Lautsprechern und vielen angeregten Gesprächen.

Aktuelle Beispiele des Bösen

Nach der musikalischen Einleitung der «Geschwister Erni & Papa» las Töfffahrerin Sonja den Bikerpsalm. Unter anderem mit folgendem Wortlaut: «Wenn ich auf meine Maschine steige, weiss ich, dass ich mich in Deine Hand begebe!» Der Diakon brachte zum Auftakt des Gottesdienstes aktuelle Beispiele, wie sich das Böse zeigt. Er nannte namentlich Kriegstreiber, Herrscher, die das Menschenrecht mit Füssen treten und andere, welchen Demokratie fremd ist. «Es gibt viele Gründe, zu zweifeln, aber es gibt auch viele Gründe, den Glauben nicht zu verlieren. Ich glaube an den guten Kern, der jeder in sich trägt.»

Mit Blick auf die vergangenen zwei Jahre legte er den Anwesenden ans Herz, sich mit Respekt zu begegnen und achtsam miteinander umzugehen, auch wenn man nicht immer derselben Meinung sei. Schliesslich gedachte er einem Motorradfahrer aus der Region, der an einer schweren Krankheit litt und am letzten Dienstag im Alter von 56 Jahren erlöst wurde, wie Seuret ausführte.

Offensichtlich war der Verstorbene vielen Besucherinnen und Besuchern des Events bekannt. «Als ich ihn letzte Woche besuchte, entschuldigte er sich, weil er mit der Kirche nicht viel am Hut hatte. Ich versicherte ihm, dass das in diesem Moment keine Rolle spielt. Er bat mich, bei der Töffsegnung für ihn zu beten», beschreibt Seuret das innige Gespräch. Die Stimmung während des anschliessenden stummen Gebets braucht man nicht zu beschreiben, die Ruhe war förmlich zu hören.

«Geniesst die Freiheit und die Liebe. Amen»

Abschliessend segnete Roger Seuret symbolisch drei vor einem Holzkreuz geparkte Motorräder und begab sich dann mit dem Weihwassergefäss unter die Töffgemeinde: «Wir bitten Gott um Schutz und Segen, damit wir sicher und unfallfrei unterwegs sind. Lass sie immer wieder gesund und wohlbehalten zu Hause ankommen. Geniesst die Freiheit auf euren Maschinen und geniesst die Liebe. Amen.»

Für die Durchführung und die Organisation war der Motoklub Linde verantwortlich. Dessen Präsident Kurt Kurmann zeigte sich einmal mehr beeindruckt. Einerseits, dass immer wieder und immer noch derart viele Leute an der Messe teilnehmen, andrerseits auch, dass sie ein Herz für Menschen haben, für die nicht immer die Sonne scheint. Die Kollekte, die vollumfänglich an die Wohngemeinschaft Fluematt geht, wurde gut berücksichtigt, der Stiftung zur Förderung der Lebensqualität Schwerstbehinderter in Dagmersellen kann jeweils ein namhafter Betrag übergeben werden. «Das ist der schöne Nebenaspekt dieser Veranstaltung. Wir machen hier keine Kilbi, es geht um eine gute Sache, was die vielen Töfffahrerinnen und Töfffahrer zu schätzen wissen und sehr grosszügig zeigen.»