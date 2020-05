Am Freitag demonstrieren in der Stadt Luzern Schuhe fürs Klima – was steckt dahinter? Da sich die Klima-Aktivisten derzeit nicht auf der Strasse versammeln können, lassen sie stattdessen ihre Schuhe sprechen. Die Aktion sei zwar nicht bewilligt, entspreche aber den Coronavorschriften des Bundes, sagt einer der Organisatoren. Simon Mathis 14.05.2020, 05.00 Uhr

Carlo Schmid von Klimastreik Zentralschweiz

Am Freitag stellt die Organisation Klimastreik Zentralschweiz in der Stadt Luzern eine sogenannte «Schuhdemo» auf die Beine. Die Idee dahinter: Die Demonstranten erscheinen aufgrund der Coronakrise nicht persönlich, sondern lassen stellvertretend ihre Schuhe demonstrieren. Die Demo erfolgt im Rahmen der schweizweiten Aktion «Challenge for Future». Was dahinter steckt, erläutert Carlo Schmid, Aktivist beim Klimastreik, im Interview.