Am-Rhyn-Haus Bilder. Manuela Jans-Koch (Luzern, 24.Juli 2020) Gleich neben dem Luzerner Rathaus wird für 6,7 Millionen Franken das geschichtsträchtige Am-Rhyn-Haus saniert. Fast jeder der über 30 Räume bietet eine Überraschung, wie ein Rundgang zeigt. Alexander von Däniken 30.07.2020, 05.00 Uhr

Es gibt gewöhnliche, geschichtsträchtige und denkmalgeschützte Häuser. Und es gibt das Am-Rhyn-Haus. Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Gebäude an der Furrengasse neben dem Rathaus in Luzerns Altstadt steht seit 1957 unter eidgenössischem Denkmalschutz und hat in jedem seiner über 30 Räume eine andere Geschichte zu erzählen. Seit dem Auszug des Picasso-Museums 2008 steht das Haus weitgehend leer. Die Sanierung wurde immer wieder hinausgeschoben. Doch seit kurzem herrscht Baubetrieb.

Haus ist über 400 Jahre alt (avd) Das Vorderhaus des Gebäudes an der Furrengasse wurde zwischen 1616 und 1618 erbaut. Bewohnt wurde es zuerst von Schultheiss Walter am Rhyn (1570–1635), danach von dessen Nachfahren. Es gilt als einer der kunstgeschichtlich wichtigsten Profanbauten im Stil der Renaissance und ist als einziger in Luzern als Ganzes erhalten. Das reussseitige Hinterhaus wurde 1707 bis 1710 weitgehend neu erbaut und 1785/86 im damals zeitgemässen Louis-XVI-Stil fast vollständig neu ausgestattet. Seit der Überführung des Picasso-Museums 2008 ins Rosengart-Museum steht das Haus weitgehend leer – ausser der Nutzung durch das Restaurant Rathaus-Brauerei im Kellergeschoss.

Sylvie Bättig, Bauherrenvertreterin der Stadt Luzern.

Unsere Zeitung konnte kürzlich einen Augenschein nehmen. Die Sanierung kostet 6,69 Millionen Franken und wird von der CO. Architekten AG aus Bern geplant. Die Neueröffnung ist für Herbst 2021 vorgesehen. Vorausgesetzt, es kommt bis dahin nichts Unerwartetes dazwischen, wie Sylvie Bättig anmerkt. Die Bauherrenvertreterin der Stadt Luzern führt durch das Haus.

Nach dem Jawort zum Apéro ins Nachbarhaus

Kaum betreten wir das Gebäude, stehen wir in einem Saal mit Kreuzgewölbe:

Im Raum links davon, der Sala Terrena, finden künftig Apéros statt. Das Rathaus mit dem Porträtsaal, wo sich Paare jeden Freitag das Jawort geben, befindet sich schliesslich gleich neben dem Am-Rhyn-Haus. Eine Etage höher dominiert Fachwerk im Korridor, in den Räumen gibt es verzierte Kachelöfen, schwere Holzbuffets und knarrendes Parkett. «Oberflächenrestaurationen machen einen Grossteil der Kosten aus», sagt Sylvie Bättig. Sie meint damit auch Holztäferungen, Stuckaturen und Tapeten.

Gerade bei den Täferungen und Tapeten kommen einige Überraschungen zutage: Nicht nur hat fast jeder Raum einen eigenen Stil, sondern er wurde auch dem jeweiligen Zeitgeist angepasst. Die Täferungen und Holzelemente weisen unterschiedliche Farbschichten auf:

Auch die Tapeten wurden mehrfach überklebt:

Das macht die Sanierung nicht einfacher, sagt Bättig:

«Wir versuchen, so nah wie möglich am Original zu bleiben, was in solchen Fällen schwierig zu definieren ist.»

Stimmen müsse das Gesamtbild für die künftige Nutzung. Es wird mietbare Räume für Festlichkeiten, Seminare oder Lesungen geben, zudem werden künftig auch Führungen angeboten.

Restauriert werden auch Öfen, Bilder und Kronleuchter

Restauriert werden nicht nur Wände, Böden und Decken, sondern auch die sieben Kachelöfen und zwei Cheminées, verschiedene Bilder, Möbel, Kronleuchter und Legate. Hier ein Kachelofen, dessen Teile für die Restaurierung beschriftet worden sind:

In einem anderen Raum werden die Stuckaturen nachgebessert:

Die Stadt Luzern versucht, so weit möglich alle Stücke im Haus zu behalten. Zum Beispiel diese Möbel und Bilder:

Nicht im Am-Rhyn-Haus bleiben Elemente, die Asbest enthalten. In einem Raum stehen derzeit Container, in denen die Elemente unter Schutzatmosphäre entsorgt werden.

Laut Bättig war früher die Verwendung von asbesthaltigen Materialien «leider nicht unüblich», das Material werde aber erst gefährlich, wenn es beschädigt wird und stäubt. Apropos gefährlich: Bei einer früheren Sanierung wurde eine Schwelle durchtrennt. Dieser Eingriff in Kombination mit der Auflast eines schweren Ofens führt dazu, dass sich ein Hausteil absenkte. Durch statische Notmassnahmen wurde dies 2016 behoben.

Zwei neue Küchen werden als Box eingebaut

In fast jedem Raum wird der Spagat zwischen der Erhaltung des Originalzustands und neuen Bedürfnissen sichtbar. So wird in zwei Räumen je eine Gastroküche eingebaut. Und zwar als unabhängige Box. So können – falls nötig – die Küchen dereinst ohne bauliche Anpassungen wieder entfernt werden. Gekocht wird laut Bättig von externen Caterern. Veranstalter von Apéros, Festessen oder Seminaren können die Küchencrew frei wählen.

Im Innenhof zwischen dem vorderen Gebäudeteil an der Furrengasse und dem hinteren an der Reussseite wird auch ein Lift eingebaut. «Die Abklärungen über die Platzierung des Liftes nahmen viel Zeit in Anspruch», so Bättig. Für den gläsernen Aufzug muss ein kleiner Anbau weichen, in dem bis jetzt auf jeder Etage WC-Anlagen eingebaut sind. Der Anbau ist neueren Datums. Die sanitären Anlagen kommen nun innerhalb der Gebäudeteile zu stehen. Geheizt wird künftig mittels Biogas und über Radiatoren.

Im reussseitigen Gebäudeteil sind die Räume im üppigen Barockstil gehalten. In den Fensternischen lassen sich Holzläden an die Innenseite der Fenster klappen. «Die Funktion haben wir erst kürzlich entdeckt. Das behalten wir bei», ist sich Bättig sicher, ehe wir uns wieder auf die Furrengasse hinaus begeben. Hier das Gebäude von aussen, zwischen dem Restaurant zum Weissen Kreuz und dem Rathaus inklusive Turm:

