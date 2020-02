Wettbewerb Am Tattüü-Maskenball tritt «Christa Rigozzi» auf Der Fasnachtsabend Tattüü findet am Rüüdig Samschtig in Luzern statt. Dabei werden die besten vollmaskierten Fasnächtler prämiert. Hugo Bischof 17.02.2020, 19.25 Uhr

Bruder Fritschi und die Fritschene am Tattüü. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 10. Februar 2018)

Traditionelle Maskenbälle mit Vollmaskenprämierungen und Intrigieren sind rar. Umso besser, gibt es das Tattüü in Luzern. Es findet am Samstag, 22. Februar, ab 18.30 Uhr statt, im Hotel Continental Park in der Nähe des Luzerner Bahnhofs. Organisator Kurt Erne kündigt einen «gemütlichen Fasnachtsabend mit einmaligem Unterhaltungsangebot, gutem Essen und viel Tanz» an. «Diesmal kann ich mit einem besonderen Highlight aufwarten», sagt er und schmunzelt. «Keine Geringere als Christa Rigozzi schaut bei uns vorbei.» Natürlich ist’s nicht die echte, sondern der Udligenswiler Komiker Roger Wicki verkleidet als Rigozzi.