Am Weltfrauentag finden in der Stadt Luzern diverse Aktionen statt Am 8. März wird in Luzern auf den Internationalen Tag der Frau aufmerksam gemacht. Neben einem Flashmob gibt es auch spezielle Angebote für Frauen. 06.03.2020, 09.43 Uhr

(rai) Am Sonntag, 8. März, findet der Internationale Frauentag statt. Aus diesem Anlass wird weltweit auf die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht. Auch in Luzern finden im Rahmen des Weltfrauentags am 8. März verschiedene Aktionen statt, wie es in einer Medienmitteilung des Komitees Frauenstreik Luzern heisst.