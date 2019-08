Ambitiös: Das Luzerner Kantonsspital präsentiert seine Bauvorhaben Das Luzerner Kantonsspital (Luks) hat heute seine Baustrategie bekanntgegeben. Die erste Phase fokussiert sich auf den Neubau des Kinderspitals und der Frauenklinik. Diese beiden Zentren werden direkt aneinander angebaut. Vorwärts geht es auch mit den Bauplänen in Sursee und Wolhusen.

Soll direkt an das neue Kinderspital angebaut werden: Die Frauenklinik des Luzerner Kantonsspitals. (Bild: Chris Iseli, Luzern, 29. September 2009)

(pd/stp) Ein Spital ist eine permanente Baustelle. Das gilt auch für das Luzerner Kantonsspital (Luks). Wie das Spital am Freitagmorgen informiert hat, kommt es an allen drei Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen kurz- oder langfristig zu baulichen Massnahmen.

Besonders betroffen ist dabei der Hauptstandort in Luzern. An der Spitalstrasse soll bis 2025 der Neubau des Kinderspitals fertig sein. Grund für diese bauliche Massnahme ist gemäss Mitteilung, dass das 1971 erbaute Kinderspital veraltet ist und Platzmangel herrscht. Die Frauenklinik soll dabei direkt an das Kinderspital angeschlossen werden. Somit wird die Anerkennung als Perinatalzentrum – also der Geburtshilfe, der Neonatologie und der Neugeborenen-Intensivstation – gesichert.

Der Neubau des Kinderspitals und die Anbindung der Frauenklinik ist ein Grossprojekt und bedurfte entsprechender Planung. Das Luks hatte daher in den vergangenen Jahren eine Standort- und Immobilienstrategie entwickelt. Diese legt die Leitplanken, wie sich das Luks an seinem Hauptstandort in Luzern die nächsten rund 30 Jahren entwickeln soll. Ausserdem hat man eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Aus dieser geht hervor, dass die Entwicklung auf das Areal Ost konzentriert werden soll.

Baueingabe in Wolhusen, Standortentscheid in Sursee

Auch die anderen Standorte des Luks stehen nicht still. In Wolhusen soll noch in diesem Monat die Baueingabe für den Neubau erfolgen. Geplant ist, dieses Bauprojekt bis 2023 zu finalisieren. Das Kostendach liegt ohne Nebengebäude, Parkierung, Rückbau und Hausarztpraxis bei 110 Millionen Franken.

Für den Neubau in Sursee steht derweil der Standortentscheid an. Ursprünglich hat das Luks 23 potenzielle Standorte geprüft, heute sind nur noch deren zwei in der engeren Auswahl: der heutige Standort sowie das Gebiet «Schwyzermatt» in Schenkon. Diesen Herbst soll die finale Beurteilung durch den Spitalrat des Luks und die anschliessende Besprechung mit dem Regierungsrrat erfolgen.