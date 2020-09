Amel Rustemoski wechselt leihweise zum SC Kriens Vom Grasshoppers Club Zürich wechselt der Offensivspieler Amel Rustemoski leihweise bis Ende der Vorrunde zum SC Kriens. 08.09.2020, 10.48 Uhr

Amel Rustemoski. Bild: PD

(zim) Der 20-jährige Amel Rustemoski debütierte im Frühling 2019 bei GC in der Super League und kam auf insgesamt fünf Einsätze in der Rückrunde 2018/19. In der abgelaufenen Challenge-League-Saison stand der Schweiz-Nordmazedonische Doppelbürger in elf Partien im Einsatz für die Zürcher.