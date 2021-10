Amt Bundesrätin Amherd bestimmt Pius Frei zum neuen Eidgenössischen Schiessoffizier für Luzern Der Pfaffnauer Pius Frei ist der neue Eidgenössische Schiessoffizier. Christina Nanz 14.10.2021, 14.41 Uhr

Pius Frei, neuer Eidgenössischer Schiessoffizier Pd / Luzerner Zeitung

Auf Antrag des Justiz- und Sicherheitsdepartementes hat Bundesrätin Viola Amherd, Chefin des Eidgenössischen Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), Major Pius Frei (53) aus Pfaffnau zum Eidgenössischen Schiessoffizier Kreis 12 für die Amtsdauer 2022 bis 2025 ernannt. Der Schiesskreis 12 umfasst das gesamte Gebiet des Kantons Luzern. Pius Frei tritt die Nachfolge von Oberst Peter Glur an, der diese Funktion in den letzten 16 Jahren ausübte.



Pius Frei arbeitet als Sicherheitsberater im Bereich Stromversorgung in Luzern. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Militärisch bekleidete Pius Frei bis zu seinem Ausscheiden aus der Armee 2019 den Rang eines Majors der Fliegertruppen.



Die Aufgaben der eidgenössischen Schiessoffiziere sind in einer Verordnung des VBS festgehalten und umfassen namentlich die sicherheitstechnische Beurteilung der Schiessanlagen auf Kantonsgebiet, Führung der kantonalen Schiesskommission sowie die Durchführung des jährlichen Instruktionsrapportes und der Schützenmeisterkurse.