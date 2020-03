An der BIZ-Karrierewoche finden Erwachsene Rat rund um Themen in der Berufswelt Im Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf BIZ findet vom 18. bis 21. März eine Karrierewoche für Erwachsene statt. Diese können sich dort beraten lassen oder sich an Referaten informieren. 12.03.2020, 08.40 Uhr

(rai) Wie bleibe ich im am Ball, wie finanziere ich meine Ausbildung oder wie werde ich selbstständig? Alles Fragen, die Erwachsene in ihrer Berufskarriere begleiten können. An der Karrierewoche im BIZ haben erwachsene Berufstätige vom 18. bis 21. März die Möglichkeit, sich über solche und weitere Themen zu informieren oder sich kostenlos beraten zu lassen, wie das BIZ mitteilt. Neben persönlichen Beratungen und Kurzgesprächen zu «Grundkompetenzen Erwachsene», besteht auch die Möglichkeit auf einen Lebenslauf-Check. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.