An diesen Orten behält man in Luzern auch bei grosser Hitze einen kühlen Kopf Die Stadt hat die Temperaturen während Hitzewellen analysiert. Dabei zeigte sich: Die Unterschiede zwischen den Stadtteilen sind enorm. Stefan Dähler 14.07.2020, 05.00 Uhr

Wo wird es in Luzern an Hitzetagen besonders heiss und wo kühlt es über Nacht kaum ab? Wo bleibt die Temperatur vergleichsweise angenehm? Hinweise darauf gibt die Klimaanalyse, die die Stadt im Rahmen der kürzlich vorgestellten Klimaanpassungsstrategie hat erstellen lassen. Das sind die zentralen Punkte:

An den Gewässern ist es tagsüber deutlich kühler als in den Häusern.

Nachts fällt dieser Effekt weg. Dann ist es in Gebieten mit viel Grünflächen wie der Allmend oder dem Littauerboden angenehm kühl.

Die Erkenntnisse aus der Analyse sollen künftig bei Bauprojekten berücksichtigt werden.

Zum ersten Punkt: Die Temperaturunterschiede innerhalb der Stadt Luzern sind markant. Laut Analyse kann es an Hitzetagen in der Innenstadt tagsüber bis zu 6 Grad wärmer sein als ausserhalb oder direkt am See. Durchschnittlich ist es in der Stadt etwa 3 Grad wärmer als im Umland:

Dieser sogenannte städtische Wärmeinseleffekt ist auch nachts stark ausgeprägt. «In dicht besiedelten Gebieten nehmen Gebäude und Strassen die Wärme auf und speichern diese, sodass es nur wenig abkühlt», sagt Sibylle Sautier von der städtischen Abteilung Luftreinhaltung, Klimaschutz, Energie.

Die Klimaanalyse wurde anhand der Durchschnittsdaten von fünf wolkenlosen Tagen mit Temperaturen von über 30 Grad in den Jahren 2018 und 2019 erstellt. Sautier betont, dass es sich um ein Modell handelt und daher je nach Standort Abweichungen von rund 1 Grad möglich sind. Die Analyse basiert auf Messungen der Wetterstation Luzern von Meteo Schweiz auf der Allmend sowie der Luftreinhalte-Messstationen an der Moosstrasse und auf dem Sedel, die jeweils zum kühlsten Zeitpunkt um 4 Uhr morgens und zum heissesten Zeitpunkt um 17 Uhr vorgenommen wurde.

Daraus wurde mittels einer Software der Uni Hannover ein Stadtklima-Modell für die Stadt Luzern erstellt. Das Programm errechnete die Temperatur, nachdem für die jeweiligen Standorte Faktoren wie Topografie, Bodenbedeckung und ein 3D-Gebäude-Datensatz hinzugefügt wurden.

Eine kühlende Wirkung haben wie erwähnt tagsüber Gewässer. «Dieser Effekt nimmt aber schnell ab, insbesondere in Richtung Neustadt», sagt Sautier. Generell scheint es am linken Seeufer heisser zu sein als am rechten, was wohl mit der Dichte der Bebauung zu tun hat. Die lockerere Bebauung auf der rechten Seite lässt zu, dass Winde vom See weiter ins Landesinnere gelangen.

Teils fällt die Temperatur nie unter 20 Grad

Nachts fällt der positive Effekt des Sees jedoch weg. «Wasser speichert die Wärme und hat eine ausgleichende Wirkung. Wenn der See beispielsweise 22 Grad warm ist, hat das tagsüber einen kühlenden Effekt, nachts aber nicht mehr», sagt Sautier. So gebe es kritische Zonen wie die Neustadt, die Altstadt und auch dichter besiedelte Gebiete ausserhalb der Innenstadt, in denen die Temperatur während Hitzeperioden nie unter 20 Grad fällt. «Das hat einen negativen Einfluss auf die Schlafqualität.»

Auffällig ist, dass der Littauerboden sich während des Tages stark aufheizt, nachts aber gut abkühlt. «In Littau zeigt das Modell typische Temperaturen für eine überbaute Fläche ohne ausgleichende Wirkung des Sees. In der Nacht profitiert das Gebiet von der Hangabluft der umliegenden nicht bebauten Hügel. Durch die Muldenlage entsteht zudem ein sogenannter Kaltluftsee», sagt Sautier. Dagegen scheint es an gewissen Hängen, etwa beim Kloster Gerlisberg oder vor dem Bireggwald, nachts nur wenig abzukühlen. «Bei bewaldeten Hügeln ist das möglich, weil der Wind nicht so gut zirkuliert», sagt Sautier. Allerdings könne es auch sein, dass das Modell hier an seine Grenzen stosse. «Man müsste genauere Messungen vornehmen, um Details zu überprüfen.» Vorerst sei das aber nicht geplant.

Korridore zum See sollen nicht verbaut werden

Die Erkenntnisse der Klimaanalyse sollen bei der Planung für neue Überbauungen einfliessen, wie der Stadtrat in seiner Klimaanpassungsstrategie festhält. Ein Beispiel ist die Umgestaltung des Bahnhofareals im Rahmen der Realisierung des Durchgangsbahnhofs. Sautier:

«Wichtig ist, dass ein Korridor

zum See offenbleibt, damit die Luft zirkulieren kann.»

Das heisst, in Ufernähe sollen keine «Staudämme», sondern Bebauungen mit Lücken entstehen. Die in den letzten Jahren realisierten Überbauungen wie die Tribschenstadt oder die Citybay seien diesbezüglich gar nicht so schlecht. Es gebe durchgehende Wege in Richtung See, durch die der Wind wehen kann. «Was es dort aber noch braucht, ist mehr Schatten und Grünfläche», sagt Sautier.

Grünflächen und unversiegelte Böden helfen

Ähnliches gelte für das Neustadt-Hirschmatt-Gebiet mit seiner schachbrettförmigen Struktur, die eigentlich Korridore für Winde zulasse. «Die kühlen Luftzüge von den Gewässern verlieren schnell an Wirkung, wenn sie auf Hindernisse treffen.»

Das schachbrettartige Hirschmattquartier lässt Luftzüge zwischen den Gebäuden zu.

Daher brauche es auch hier weitere Massnahmen wie hellere Oberflächen, möglichst viele Grünflächen und unversiegelte Böden. Die Klimaanpassungsstrategie des Luzerner Stadtrats sieht vor, dass bis in zehn Jahren 3,5 Millionen Franken in diverse Massnahmen investiert werden.

Gut möglich ist, dass künftig neben der städtischen auch eine kantonale Klimaanalyse vorliegt. Der Luzerner Regierungsrat prüft, eine solche im Rahmen des vom Kantonsrat geforderten Planungsberichts über die Klima- und Energiepolitik 2021 erstellen zu lassen. Das schreibt die Kantonsregierung in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme auf ein SP-Postulat.

