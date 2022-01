Privat-Spitex Rotsee in Ebikon: Wie konnte es so weit kommen?

Analyse Chaos um Privat-Spitex Rotsee in Ebikon: Verantwortlich ist der Geschäftsführer Düstere Aussichten für die Privat-Spitex Rotsee AG: Das Unternehmen ist seine Betriebsbewilligung zumindest vorläufig los, ein Teil der Kundschaft steht ohne Pflege da. Wie konnte es dazu kommen? Simon Mathis Jetzt kommentieren 04.01.2022, 18.00 Uhr

Es ist ein Fall, der hohe Wellen wirft und starke Emotionen weckt: Seit ein paar Tagen darf die Privat-Spitex Rotsee mit Sitz in Ebikon keine Klientinnen und Klienten mehr pflegen. Seither versucht der Geschäftsführer Theepan Suntharalingam fieberhaft, seine bisherige Kundschaft an andere Spitex-Organisationen in der Region zu vermitteln. Am Montagvormittag standen offenbar noch 39 Personen ohne Anschlusslösung da. Obwohl sich laut Suntharalingam aufgrund der ausbleibenden Pflege niemand in Lebensgefahr befindet, ist die Betroffenheit gross. Und eine Frage ist nach wie vor offen: Wie konnte eine derart chaotische Situation überhaupt entstehen?

Eine Spitex-Mitarbeiterin verteilt und kontrolliert Medikamente. Symbolbild: Gaëtan Bally / Keystone

Ein Blick in die Vergangenheit: Im Februar 2021 erteilte die Gemeinde Ebikon der Privat-Spitex Rotsee AG eine befristete Betriebsbewilligung bis zum 31. Dezember 2021. Diese Bewilligung war an zwei Auflagen geknüpft: Das Unternehmen müsse die Fortbildungen sowie die Qualifikationen der Mitarbeitenden nachvollziehbar nachweisen. Nun stellt sich die Gemeinde Ebikon auf den Standpunkt, dass beide Auflagen nicht erfüllt worden seien – daher weigert sie sich, dem Unternehmen eine weitere Bewilligung auszustellen.

Wichtig ist dabei, dass die Abteilung Gesellschaft & Soziales der Gemeinde nicht im luftleeren Raum agiert, sondern sich auf einen Bericht des Kompetenzzentrums Pflegefinanzierung der Stadt Luzern stützt. Auf den ersten Blick stellt sich gleichwohl die Frage: Wenn die Gemeinde eine Bewilligung entzieht, sollte sie dann nicht Verantwortung für die Konsequenzen dieses Schrittes übernehmen? Sprich: Sich um die Klientinnen und Klienten kümmern, die jetzt im Regen stehen?

Ganz so einfach ist die Lage aber nicht; denn die Kundschaft der Privat-Spitex Rotsee ist über mehrere Gemeinden verteilt, in Ebikon wohnhaft sind laut Gemeinde lediglich 4 der insgesamt 159 Klientinnen und Klienten. Es kann nicht die Aufgabe Ebikons sein, sich um die weit verteilte Kundschaft einer Firma zu kümmern, die sich gewissermassen «zufälligerweise» auf Gemeindegebiet angesiedelt hat. Immerhin: Ebikon hat die Gemeinden im Rontal und der Luzerner Agglomeration über die Nichtverlängerung der Bewilligung informiert.

Machen wir uns zudem bewusst, dass es sich bei der Spitex Rotsee um ein privates Unternehmen handelt, also keineswegs um eine Non-Profit-Organisation. Die Gemeinde Ebikon hat keine Leistungsvereinbarung mit dieser Firma, sondern – wie die Nachbargemeinden – mit dem gemeinnützigen Verein Spitex Rontal Plus. Das plötzliche Betriebsende der Spitex Rotsee mag zu einigen persönlichen Schicksalsschlägen geführt haben, ein Spitex-Notstand ist deswegen im Rontal nicht ausgebrochen. Zumindest gibt es bislang keine handfesten Anzeichen dafür, dass die Gemeinden ihren Versorgungsauftrag nicht erfüllen könnten.

Zwei Punkte geben dennoch zu denken: der Zeitplan und die Kommunikation. Die Beurteilung des Kompetenzzentrums Pflegefinanzierung ist auf den 3. Dezember 2021 datiert, der Entscheid der Gemeinde auf den 6. Dezember. Damit blieb dem Geschäftsführer weniger als ein Monat, um die Absage zu verarbeiten. Dass sich die Gemeinde Ebikon in Sachen öffentlicher Kommunikation eher bedeckt hält, führt ebenfalls zu Unsicherheiten und Spekulationen. Die Situation wirkt noch immer vage und vertrackt.

Trotz alledem: In der hauptsächlichen Verantwortung ist und bleibt der Geschäftsführer Theepan Suntharalingam. Zwar befindet er sich zurzeit in einer misslichen Lage. Ganz unschuldig an dieser Misere kann er aber nicht sein. Dass Suntharalingam den Entscheid der Gemeinde Ebikon anfechten will, ist sein gutes Recht. Und vielleicht kommt das Gericht tatsächlich zu einem anderen Schluss als die Gemeinde. Aber nur auf die Behörden zu schiessen, das kann keine Lösung sein. Wünschenswert wäre mehr Selbstkritik: Kann es wirklich sein, dass nur die anderen schuld sind?

Stattdessen wirkt es so, als hätte Suntharalingam voll auf den juristischen Widerstand gesetzt und gehofft, dass es ab 1. Januar schon irgendwie weitergehen wird. Da hätte es einige Sicherheitsnetze mehr gebraucht – und verbindlichere Zusagen. Wie im Falle der unbekannten Spitex-Organisation, die Mitarbeitende und Kundschaft übernehmen wollte, in letzter Sekunde jedoch abgesprungen ist.

Dass Suntharalingam zudem rechtskräftig verurteilt wurde und Rechnungsfälschungen über rund 190'000 Franken zu verantworten hat, hat zwar nicht direkt mit dem vorliegenden Fall zu tun. Diese Vorgeschichte wirft aber kein gutes Licht auf die betriebswirtschaftlichen Mechanismen in der Spitex Rotsee AG.

Das Bild der bösen Bürokratie, die einem Pflegebetrieb Knüppel zwischen die Beine wirft, geht in diesem Fall nicht auf. Der strenge und klare Entscheid der Gemeinde Ebikon ist eher ein Zeichen dafür, dass die Kontrollmechanismen greifen. Es ist ja nicht Aufgabe der Behörden, alles unbesehen durchzuwinken. Gerade im Gesundheitsbereich ist Qualität unabdingbar.

Leidtragende des «Falls Spitex Rotsee» sind die Klientinnen und Klienten, die Mitarbeitenden und die Lernenden. Das ist bedauerlich. In einem sind sich bestimmt alle Beteiligten einig: Für sie alle muss nach Leibeskräften eine Lösung gefunden werden – schnell, unkompliziert und sachlich.

