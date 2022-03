Analyse Der Einwohnerrat muss Verantwortung übernehmen, wenn er Emmen gestalten will Das Emmer Parlament hat den Bebauungsplan Sonne versenkt, weil zu viele unterschiedliche Vorstellungen davon bestehen, in welche Richtung sich Emmen entwickeln soll. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

Was ist nur los in Emmen? Der Einwohnerrat hat am Dienstag den Bebauungsplan Sonne verworfen, ein über Jahre entwickeltes Projekt, das von der Bau- und Verkehrskommission für seine verträgliche und qualitative Verdichtung gelobt wurde. Obwohl ein Grossteil des Parlaments einräumte, dass auf dem zentralen Areal am Sonnenplatz, das heute noch massgeblich von Familiengärten geprägt ist, eine Verdichtung angezeigt ist, stand abgesehen von der Mitte keine Fraktion hinter dem Bebauungsplan.