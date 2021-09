Analyse Ein Jahr neuer Krienser Stadtrat: Es gibt erste Erfolge, aber das Finanzproblem bleibt Seit einem Jahr ist die rundum erneuerte Krienser Stadtregierung im Amt. Was hat der «frische Wind» bisher bewirkt? Stefan Dähler Jetzt kommentieren 14.09.2021, 11.30 Uhr

Es war ein politisches Erdbeben, als der Krienser Stadtrat bei den Wahlen 2020 komplett neu besetzt wurde. Interne Streitigkeiten und Kostenüberschreitungen bei Bauprojekten hatten das Vertrauen in die vorherige Exekutive stark beschädigt. Die Erwartungen an den «frischen Wind», wie die fünf Neuen im Wahlkampf von einem Komitee bezeichnet wurden, waren gross. Zugleich war auch klar, dass die Herausforderungen, besonders im Finanzbereich, ebenfalls gross sind. Ein Jahr ist nun seit dem Amtsantritt von Christine Kaufmann (Mitte), Maurus Frey (Grüne), Roger Erni (FDP), Marco Frauenknecht (SVP) und Cla Büchi (SP) vergangen. Wie sieht die erste Zwischenbilanz aus?

Der neue Krienser Stadtrat nach der Wahl auf dem Dach des Stadthauses (von links): Roger Erni, Marco Frauenknecht, Christine Kaufmann, Maurus Frey und Cla Büchi. Bild: Urs Flüeler/Keystone (28. Juni 2020)

Es gibt negative und positive Aspekte. Einerseits musste der neue Stadtrat mit dem Scheitern des Budgets 2021 eine herbe Niederlage verkraften. Andererseits harmonieren die fünf Neuen nach wie vor sehr gut miteinander; zumindest erhält man als Aussenstehender diesen Eindruck. Sie haben offenbar ähnliche Vorstellungen darüber, wie man eine Stadt führen soll – und treten als Team auf. Das zeigt sich in Details: Etwa, wenn Marco Frauenknecht im «Kriens Info» für das Budget wirbt, das von seiner Partei abgelehnt wird. Den erhofften Erfolg brachte das in diesem Fall nicht.

Was ein gutes Einvernehmen bewirken kann, zeigte sich dafür in einem anderen Fall: In kurzer Zeit kam eine Lösung für die lange umstrittene Regelung über die Nebeneinkünfte und Pensen der Stadtratsmitglieder zu Stande. Eine Baustelle, die das Klima in der Exekutive zuvor lange belastet hatte. Im selben Atemzug verpasste sich der Stadtrat auch noch ein fortschrittliches Pensionsreglement, das auf Abfindungen statt Renten bis zur Pension setzt und bald von weiteren Gemeinden adaptiert werden könnte.

Auch kommunikativ tritt der neue Stadtrat meist erfrischend-selbstbewusst auf und zeigt Mut, sich zu exponieren. Er hat die Stadtgespräche ins Leben gerufen, an denen die Bevölkerung die Gelegenheit hat, dem ganzen Gremium Fragen zu stellen. Weiter unterstützt er etwa einen Appell an den Bund, sich für eine Verbesserung der Situation im Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos einzusetzen. Oder er geht gegen ein Plakat von «Ehe für alle»-Gegnern vor, dessen düstere Darstellung ihm zu weit geht. Und er bewilligt die Durchführung der Chilbi, während in der Region ein Anlass nach dem anderen abgesagt wird.

Aufgelaufen ist der Stadtrat jedoch im Finanzbereich. Die knappen Ressourcen prägen Kriens, die Gestaltungsmöglichkeiten sind dadurch in allen Departementen beschränkt. Das Budget 2021 mit einer Steuerfusserhöhung um 0,1 Einheiten hätte ein kleiner Befreiungsschlag werden sollen. Doch der Stadtrat scheiterte im ersten Anlauf am Stimmvolk, im zweiten am Parlament und im dritten am Regierungsrat, der eine tiefere Steuerfusserhöhung beschloss.

Man kann zwar einwenden, dass das Budget 2021 noch vom Vorgängergremium erarbeitet worden ist. Doch auch bevorstehenden Plänen zur Sanierung der Stadtfinanzen weht ein rauer Wind entgegen. Gegen die Wiedereinführung der Nachkommen-Erbschaftssteuer droht ein Referendum der Bürgerlichen. Der Verkauf von Grundstücken könnte durch die Bodeninitiative von Mitte-Links unterbunden werden.

Die nächste Bewährungsprobe folgt beim Budget 2022, das man dann nicht mehr dem alten Stadtrat in die Schuhe schieben kann. Bis jetzt bleibt die ernüchternde Erkenntnis: Die Hoffnung, dass die konkordante Zusammensetzung der Exekutive für breiter abgestützte Lösungen sorgt, hat sich im Finanzbereich bisher alles andere als erfüllt.

In anderen Bereichen ist die Handschrift des neuen Stadtrats von aussen noch nicht richtig erkennbar. Zu Beginn standen viele Geschäfte auf dem Programm, die noch vom alten Stadtrat vorbereitet worden sind, dann sorgte der budgetlose Zustand für Verzögerungen. Ändern dürfte sich das, wenn Eckpfeiler der neuen Sozialstrategie oder der Revision des Bau- und Zonenreglements bekannt werden. Bei Letzterer geht es auch darum, das zuletzt stark gesunkene Vertrauen in die wachstumsorientierte Siedlungspolitik wieder zu erhöhen. Es zeigt sich: An Herausforderungen mangelt es auch dem neuen Stadtrat nicht.