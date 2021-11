Analyse zum Fasnachtschaos 2022

Analyse Fasnacht ja oder nein? Kanton Luzern muss Verantwortung übernehmen Noch ist offen, ob die Fasnachtsumzüge 2022 in Luzern stattfinden können oder nicht. Kommunikativ ist in den letzten Tagen einiges schiefgelaufen. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Es war ein ziemlicher Kommunikationswirrwarr in den letzten Tagen rund um die Luzerner Fasnachtsumzüge 2022. Weil der Kanton die Bewilligung nicht erteilen könne, müsse man sie leider absagen, sagte der Umzugschef des Lozärner Fasnachtskomitees (LFK) am Donnerstagabend in die TV-Kamera an einer Infoveranstaltung für die Umzugsteilnehmer. Am Freitagmittag folgte die Klarstellung des LFK. Die Umzüge seien nicht abgesagt, das sei missverstanden worden. Fakt sei, dass der Kanton eine Bewilligung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erteilen können – wegen der geltenden Coronavorgaben des Bundes. Verbindlicher könne erst im Januar entschieden werden.

Das Hin und Her um die Umzüge 2022 muss sich für eingefleischte Fasnächtler wie eine Achterbahnfahrt anfühlen. Im Bild ein wildes Sujet am Wey-Umzug in Luzern. Bild: Philipp Schmidli (24. Februar 2020)

Der Kanton Luzern hatte dies den Fasnachtsorganisationen an einer internen Sitzung am Mittwoch mitgeteilt. Hier muss man kritisch hinterfragen, warum der Kanton eine derart relevante Information nicht selber öffentlich kommunizierte. Ein grosser Teil der Bevölkerung fiebert Informationen in Sachen Fasnacht geradezu entgegen. Der Kanton ist die Bewilligungsinstanz für solche Grossanlässe. Mit dieser Aufgabe und Verantwortung tut er sich aber schwer. Schon vor einem Jahr liess er die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler – und vor allem auch die vielen ehrenamtlich arbeitenden Zünfte, Gesellschaften, Guuggenmusigen und Sujetgruppen – im Regen stehen. Schliesslich musste der Luzerner Stadtrat der Bevölkerung die schlechte Nachricht überbringen, dass die Fasnacht abgesagt ist.

Noch eine andere Frage stellt sich: Weshalb war der Lucerne Marathon Ende Oktober möglich, während die Fasnachtsumzüge zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewilligungsfähig wären? Immerhin 8000 Läuferinnen und Läufer machten beim Marathon mit, rund 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer verteilten sich entlang der Laufstrecke. Beim LFK spricht man von einer «absoluten Ungleichbehandlung». Auch dass beim finalen Festumzug beim Eidgenössischen Schützenfest, angeführt von Bundesrätin Viola Amherd und OK-Präsident und Regierungsrat Paul Winiker, offenbar andere Massstäbe angewandt wurden, stösst beim LFK ebenso auf Unverständnis, auch wenn dort natürlich weniger Publikum anwesend war.

Hier muss sich auch der Bund einen Vorwurf gefallen lassen: Dass für sportliche Anlässe Sonderregelungen in Bezug auf die Coronamassnahmen gelten, für Volksveranstaltungen wie die Fasnacht aber nicht, ist schwer nachvollziehbar. Wenn schon, müssten hier klarere Regeln kommuniziert werden.

Wie geht’s nun weiter? Die Coronasituation bleibt angespannt, wegen Omikron und der nach wie vor zu tiefen Impfquote. Ob die Lage im kommenden Januar/Februar günstiger ist, lässt sich unmöglich voraussagen. Deshalb gilt nach wie vor zu Recht der Aufruf des LFK an die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler: «Weiter planen und basteln!» Auch auf die Gefahr hin, dass der fasnächtliche Urknall im schlimmsten Fall 2022 dann doch ausbleibt – was wir nicht hoffen.

