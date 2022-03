Analyse zur Klimadebatte im Kanton Luzern

Analyse Luzerner Klimastrategie ist jetzt zwar konkreter – aber immer noch ein Papier Gleich an zwei Sessionen schärfte der Luzerner Kantonsrat die 177 Seiten starke Klimastrategie nach. Was am Ende übrig bleibt, hängt von zwei Hauptfragen ab: Wie tauglich werden die Gesetzesanpassungen sein? Und wie hoch ist der Preis? Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Annika Bütschi/Aargauer Zeitung

Ein fiktiver Autosalon: Am Stand des Kantons Luzern wird gerade ein neues Fahrzeug enthüllt, im Scheinwerferlicht glänzender Lack, scharfe Kurven. Hinter der Windschutzscheibe steht auf einem Zettel: Erfüllt das Klimaziel von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050. Die Öffentlichkeit ist gespannt, wann es das Auto zu kaufen gibt und ob es das Ziel einhalten wird. Der im weltweiten Vergleich winzige Hersteller (mit einem der kleinsten Stände auf dem Salongelände) verspricht, vom ausgestellten Konzeptauto möglichst viel umzusetzen.

So lässt sich der aktuelle Stand der Luzerner Klimastrategie beschreiben. Vor einer Woche hat der Kantonsrat den 177 Seiten starken Planungsbericht zu Ende beraten und in der Schlussabstimmung mit 56 zu 45 Stimmen zustimmend zur Kenntnis genommen. Unzufrieden mit der Debatte, die bereits im Januar ihren Anfang nahm, waren vor allem die Grünen und die SVP. Erstere vertraten – oft unterstützt von der SP – die Klimajugend, welche mit ihren Protesten 2019 den Anstoss zur Klimastrategie gegeben hat. Man müsse viel mehr tun, damit die schlimmsten Folgen der Klimakrise noch verhindert werden können, sagte nach der Märzsession Rahel Estermann, Co-Fraktionschefin der Grünen.

Die SVP auf der anderen Seite kämpfte fast immer alleine gegen zahlreiche Klimaschutzmassnahmen respektive deren Verschärfung. Mehr als einmal sahen sich die Fraktionssprecherinnen und -sprecher als Mahner, dass die Bevölkerung längst nicht alle Massnahmen mittragen werde, wie sich auch bei der Abstimmung zum nationalen CO 2 -Gesetz gezeigt habe. Zudem habe der Kanton Luzern im Vergleich zu Russland, China oder den USA sowieso nur einen kleinen Einfluss. Mit einem Blick auf den Autosalon hiesse das also: Die SVP wollte einen bewährten und günstigen Benziner präsentieren, die Grünen hätten am liebsten ein kleines elektrisches Fahrzeug aus Recycling-Material enthüllt. Herausgekommen ist ein Kompromiss, mit dem die Grünen etwas zufriedener sind.

Massgeblichen Anteil an diesem Kompromiss hatte neben Mitte, FDP und GLP die vorberatende Kommission unter der Leitung von SP-Kantonsrat Peter Fässler. Die Kommission für Raumplanung, Umwelt und Energie brachte bis auf zwei alle ihre 21 Aufträge und Bemerkungen durch. Selbst Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter war mit den meisten Korrekturen an «seinem» Bericht einverstanden. Generell war zwischen Regierung, Verwaltung und Parlament beim Feilen an der Klimastrategie eine Gesprächskultur spürbar, die in dieser positiven Ausprägung im Kanton Luzern nicht selbstverständlich ist. Schliesslich war vor noch nicht einmal zwei Jahren das angekratzte Vertrauensverhältnis zwischen Regierung, Parlament, Verwaltung und der Bevölkerung ein grosses Thema.

Nun also glänzt das Fahrzeug des Kantons Luzern am fiktiven Autosalon, während sich das Entwicklerteam aus Regierung, Parlament und Verwaltung eine Verschnaufpause gönnt. Aber die eigentliche Arbeit beginnt jetzt erst. Auf das Entwerfen am Reissbrett in Büro und Kantonsratssaal folgt der Prozess der Serienreife und der Produktion. Konkret müssen die Massnahmen in Gesetzesanpassungen gegossen werden, welche wiederum gut aufeinander abgestimmt werden müssen. Dann kommen diese Gesetzesrevisionen aufs Förderband der Politik: Entwurf, Vernehmlassung, parlamentarische Beratung, allenfalls Volksabstimmung, Umsetzung.

Was so linear und logisch tönt, birgt zahlreiche Risiken. Das beginnt mit dem Bündeln der Massnahmen. Die Bündel dürfen nicht so dünn sein, dass sie als zu einseitig wahrgenommen werden. Aber auch nicht so dick oder komplex, dass sie nicht verstanden werden. Genauso wichtig ist der Endpreis für die Bevölkerung. Ist er zu hoch oder wird er wie beim nationalen CO 2 -Gesetz zu schlecht verkauft, dann erreicht die Klimastrategie nie die Serienproduktion, sondern bleibt der Traum weniger Enthusiasten. Der Weg vom Autosalon auf die Strasse der Wirklichkeit – er ist noch lang und voller Schikanen.

