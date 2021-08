Luzerner Theater: Welches Programm soll im Neubau stattfinden?

Analyse Neues Luzerner Theater: Beim «Inhalt» ist noch zu vieles unklar Das Neubauprojekt schreitet voran. Doch die Frage, was auf der künftigen Bühne stattfinden soll, ist noch nicht restlos geklärt. Hier muss das Luzerner Theater nachbessern – und kann von den Versäumnissen beim KKL-Bau lernen. Robert Knobel 09.08.2021, 05.00 Uhr

Das Luzerner Theater spiegelt sich in der «Theater-Box».

Eveline Beerkircher

Über das Luzerner Theater wird derzeit leidenschaftlich diskutiert: Der geplante Neubau am Theaterplatz, für den soeben ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben wurde, beflügelt die Debatten in Politik und Öffentlichkeit. Viel weniger im Rampenlicht steht die Frage, was denn in dem neuen Gebäude überhaupt stattfinden soll. Man rede ständig über die Hülle, aber nicht über den Inhalt, kritisiert FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp. Das Theater bleibe den Beweis schuldig, dass der deutlich grössere Neubau dereinst auch mit Publikum gefüllt werden kann.

Tatsächlich zeigt ein Blick ins Betriebskonzept des künftigen Theaters zwar im Detail, wie das neue Gebäude konzipiert sein soll: Die Zahl der Sitzplätze in den drei Sälen ist ebenso festgelegt wie die Grösse des Orchestergrabens. Bereits klar ist auch, dass es ein Theaterrestaurant und eine öffentliche Dachterrasse geben und die Arbeitsräume teils öffentlich einsehbar sein sollen.

Auf der inhaltlichen Ebene bleibt das Betriebskonzept hingegen vage. Die Rede ist von grossen Opern, die künftig aufgeführt werden können, von Kooperationen mit anderen Stadttheatern, gelegentlichen Gastproduktionen sowie einer Beteiligung von Luzerns freier Theaterszene. Mit der Frage, wie das im Alltag konkret umgesetzt werden soll, tut sich das Theater schwer. Denn trotz aller Aufbruchstimmung: An der künstlerischen und organisatorischen Ausrichtung wollen weder Luzerner Theater noch Stadt und Kanton etwas Grundsätzliches ändern. Das Theater soll auch künftig ein Mehrspartenhaus mit Profi-Ensemble bleiben, das in erster Linie seine eigene Bühne bespielt. Inwieweit es diese Bühne teilen wird – mit Gastensembles oder mit der freien Szene –, bleibt unbeantwortet. Das Betriebskonzept lässt zudem keinen Zweifel daran, wer im neuen Haus das Sagen hat: Der Intendant oder die Intendantin entscheidet, was auf die Bühne kommt.

Das Theater räumt ein, dass sich die Organisationsstruktur weiterentwickeln muss, wenn man den zahlreichen Interessen und Akteuren in Zukunft gerecht werden will. Dieser Entwicklungsprozess muss jetzt schon beginnen – auch wenn zurzeit noch völlig unklar ist, wie das neue Gebäude aussehen und wann es fertig wird. Dabei kann man auch von den Versäumnissen rund ums KKL lernen: Ein ganzes Jahrzehnt lang drehte sich die Debatte damals fast ausschliesslich um die bauliche Hülle: Welcher Neubau soll es sein? Ist das alte Kunsthaus nicht doch schutzwürdig? Gibt es Alternativstandorte – und was kostet das alles? Erst als der Nouvel-Bau kurz vor der Eröffnung stand, nahm die künftige Nutzung des KKL konkrete Konturen an: Es wurde ein Programmleitbild verabschiedet, in dem ersichtlich wurde, welche Art von Veranstaltungen im neuen Haus stattfinden sollen – und auf welche man lieber verzichten will. Zudem wurden die Nutzungsrechte für die einheimischen Vereine definiert.

Beim Theater sollten die offenen Nutzungsfragen viel früher geklärt werden. Spätestens wenn der Baukredit an die Urne kommt, muss über die wichtigsten Punkte Klarheit herrschen. So sollen für externe Veranstalter «verbindliche Zeiten für eigene Produktionen» festgelegt werden, wie es die Luzerner Regierung in ihrer Botschaft zum neuen Kulturförderungsgesetz im Frühling 2021 formulierte. Das bedeutet insbesondere, dass für die freie Theaterszene klare und faire Bedingungen geschaffen werden, die eine regelmässige Präsenz auf der Bühne an der Reuss ermöglichen. Auch für Laientheater – welche gemäss Betriebskonzept ebenfalls willkommen sind – braucht es nicht nur Absichtserklärungen, sondern realistische Bedingungen analog zum KKL. Denn klar ist: Die 18'000 Franken Saalmiete, welche im Konzept für einen einzigen Abend vorgesehen sind, liegen völlig jenseits der Möglichkeiten einer Laientruppe.

Das KKL ist gerade deshalb so beliebt und erfolgreich, weil es beweist, dass sich Internationalität, künstlerische Exzellenz und lokales Schaffen nicht ausschliessen müssen. Dieses Versprechen muss auch das Luzerner Theater einlösen, wenn es sein Ziel erreichen will, ein Leuchtturm der Innovation zu werden, der sich von den etwas verstaubten Stadttheatern der Schweiz abhebt. Der Anspruch an das künftige Gebäude lautet, neu- und einzigartig zu werden. Der Inhalt sollte es ebenso sein.