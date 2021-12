Analyse: VBL müssen sich stärker auf Kerngeschäft fokussieren

Analyse Schluss mit den Verzettelungen: Die VBL müssen sich künftig noch stärker auf ihr Kerngeschäft fokussieren Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) unter Direktor Laurent Roux und Verwaltungsratspräsident Renzo Simoni schneiden alte Zöpfe ab. Aufgearbeitet ist die undurchsichtige Geschichte des Unternehmens mit den Subventionsgeldern allerdings noch nicht. Simon Mathis Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Einmal mehr haben die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) ein turbulentes Jahr hinter sich. Der Vorwurf, das Transportunternehmen habe unrechtmässig rund 16 Millionen Franken an Subventionsgeldern eingenommen, steht nach wie vor im Raum. Mittlerweile ist aus der Rückforderung des Verkehrsverbundes Luzern (VVL) und des Bundesamtes für Verkehr (BAV) ein Rechtsfall geworden. Darüber hinaus läuft ein Strafverfahren wegen Betrug und Urkundenfälschung gegen unbekannt. Unlängst haben Staatsanwaltschaft und Polizei den VBL deshalb einen unangekündigten Besuch abgestattet.

VBL-Direktor Laurent Roux, hier bei der Vorstellung eines neuen Batteriebusses auf dem Theaterplatz. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2021)

Der neue VBL-Direktor Laurent Roux ist nicht zu beneiden: Er muss ein Unternehmen, das von allen Seiten unter Beschuss geraten ist, wieder in ruhigere Fahrwasser führen. Einen wichtigen Akzent hat Roux Anfang Dezember gesetzt: Die Verkehrsbetriebe trennten sich von Beat Nater, dem langjährigen Leiter Markt und Vertrieb – «im gegenseitigen Einvernehmen», hiess es. Als Grund nannte Roux «unterschiedliche strategische Auffassungen». Das liess aufhorchen. Gut informierte Kreise messen diesem Personalentscheid eine grosse Tragweite zu. Immerhin war Nater nicht einfach irgendjemand, sondern Stellvertreter des vormaligen VBL-Direktors Norbert Schmassmann.

Unter Schmassmann und Nater haben sich die Verkehrsbetriebe in diverse Geschäftsfelder abseits des Luzerner ÖV verzettelt: Sie führten in der Innerschweiz einen Verdrängungskampf mit Postauto, kauften in Stans ein Hotelgebäude und stiegen mit der Tochterfirma VBL Reisen ins Cargeschäft ein. Grund für diesen Expansionstrieb war offenbar die Tatsache, dass die Stadt Luzern als VBL-Alleineignerin jährlich eine stolze Dividende von rund einer Million Franken verlangte. «Heutzutage muss man grösser denken», sagte Schmassmann 2017. Und noch Anfang 2021 sagte Nater gegenüber unserer Zeitung:

«Eine mögliche Form ist immer die Expansion, da erst eine gewisse Grösse Synergieeffekte ermöglicht.»

Nur: Diese Grösse hat auch zum undurchsichtigen Holdingkonstrukt geführt, mit dem BAV und VVL jahrelang haderten. Die Aufgliederung in Mutter- und Tochterfirmen machte die kalkulatorischen Zinsen, mit denen die VBL angeblich das Subventionsgesetz aushebelten, erst möglich.

Die VBL haben diese Struktur noch unter Schmassmann (und unter öffentlichem Druck) entrümpelt: Heute gibt es lediglich die VBL AG und die VBL Transport AG. Seit knapp einem Jahr versuchen die VBL erfolglos, das Hotel Stans Süd loszuwerden. Und jüngst wurde bekannt, dass auch der sogenannte «Flugbus», der Fahrten aus der Zentralschweiz an die Flughäfen Zürich und Basel anbietet, eingestampft wird. Laurent Roux und der Verwaltungsrat unter Renzo Simoni wollen offenbar alte Zöpfe abschneiden.

Die Entschlackungskur ist in vollem Gange, aber nicht abgeschlossen. Konsequent wäre, wenn die Verkehrsbetriebe auch die VBL Reisen abstossen würden – und es künftig nur noch eine einzige VBL gäbe, die sich auf den ÖV im Kanton Luzern konzentriert. Alles andere führt zu ungelenken Verrenkungen zwischen dem subventionierten Kerngeschäft und den privatwirtschaftlichen Ambitionen. Ihre Erwartungen in Sachen Dividende hat die Stadt Luzern bereits auf 300'000 Franken jährlich heruntergeschraubt, der wirtschaftliche Druck ist also vorderhand gesunken.

Der ehemalige VBL-Direktor Norbert Schmassmann im Busdepot. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. Juli 2021)

Sobald die Bereinigung abgeschlossen ist, muss sich das Unternehmen allerdings eine Frage gefallen lassen: Was haben diese «Abenteuer» letztlich gekostet, was haben sie erwirtschaftet? Gegenüber den Steuerzahlenden schulden die VBL Rechenschaft – das Vertrauen ist bekanntermassen angeschlagen. Hier wird kompromisslose Transparenz nötig sein.

