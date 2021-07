Analyse Teurere Genossenschaftswohnungen führen zu Kritik, doch es besteht durchaus eine Nachfrage Die Luzerner Genossenschaften sind in den letzten Jahren stark gewachsen. Es gibt auch Mitglieder, die bereit sind, etwas mehr für eine Wohnung zu bezahlen. Das birgt Konfliktpotenzial. Stefan Dähler 22.07.2021, 05.00 Uhr

Und wieder steht eine Luzerner Wohnbaugenossenschaft in der Kritik. Diesmal geht es um die EBG und deren Bauprojekt auf dem städtischen Eichwald-Areal. Im Fokus stehen die aus Sicht der internen Kritiker hohen Mietpreise sowie Honorarkosten.

Das Bauprojekt Eichwald in der Stadt Luzern der Wohnbaugenossenschaft EGB. Visualiserung: Nightnurse Images

Einigen Wochen zuvor sah sich bereits die Genossenschaft ABL harter öffentlicher Kritik ausgesetzt. So monierte die traditionell stark mit der ABL verbundene SP, dass die Verwaltungskosten zu hoch seien.

Dass es bei Wohngenossenschaften Konflikte gibt, ist nicht neu. Innerhalb der ABL ist es schon länger ein Thema, ob die Mieten bei Neubauten oder nach Umbauten teils zu hoch sind. In der EBG kam es vor einigen Jahren zu einem Machtkampf um das Präsidium, der dann aber beigelegt werden konnte; auch hier spielte die Gestaltung der Mietzinse eine Rolle. Nun werden diese Konflikte aber zunehmend in der Öffentlichkeit ausgetragen, Informationen gelangen an die Medien.

Das gestiegene Interesse an den Genossenschaften ist einerseits politisch erklärbar: Die Stadt ist auf diese angewiesen, um die Ziele der 2012 angenommenen Initiative für zahlbaren Wohnraum zu erreichen, wie unsere Zeitung kürzlich bereits ausführte. Dadurch erhalten Genossenschaften vermehrt städtische Grundstücke im Baurecht. Im Gegenzug hat die Allgemeinheit auch ein Interesse daran, zu erfahren, was auf diesen geschieht.

Andererseits sind Genossenschaften wegen ihrer zunehmenden Grösse bedeutender geworden. In den Nuller- und 2010er-Jahren, in denen die Mieten bei privaten Überbauungen stark stiegen, schnellten die Mitgliederzahlen in die Höhe. Viele Leute waren besorgt, sie könnten sich keine Wohnung mehr in der Stadt leisten, und wollten sich mit einer Genossenschaftsmitgliedschaft absichern. Zwar wurde diese Preisentwicklung durch ein Überangebot an Mietwohnungen in den letzten Jahren gebremst. Doch bei der aktuellen Zinslage stellen Genossenschaftsanteile auch eine attraktive Geldanlage dar. Weiter haben Genossenschaften dank gelungener Bauprojekte ihr verstaubtes Image abgelegt und gelten als hip.

Zur Veranschaulichung: Die Zahl der ABL-Mitglieder hat in den letzten 15 Jahren von rund 8000 auf 12'800 zugenommen. Dies bei rund 2000 Wohnungen. Bei der EBG stieg die Mitgliederzahl im selben Zeitraum von zirka 1650 auf knapp 3000; bei etwa 400 Wohnungen.

Die Schere zwischen Mitgliederzahl und Wohnungsangebot hat sich also vergrössert. Weiter sind durch den Genossenschaftsboom Mitglieder hinzugekommen, die höhere Ansprüche haben an Wohnungen und auch bereit sind, mehr Miete zu bezahlen. Oder diese Ansprüche sind mit den Jahren gestiegen. Klassisches Beispiel: Ehemalige Studierende verdienen nun gutes Geld, haben allenfalls eine Familie gegründet und wünschen sich mehr Platz sowie einen eigenen Waschturm. Dass die Nachfrage nach verhältnismässig teuren Genossenschaftswohnungen vorhanden ist, zeigt die gute Auslastung entsprechender Überbauungen wie dem Himmelrich 3 der ABL.

Auf der anderen Seite löst es Kritik aus, wenn eine Genossenschaft solche Wohnungen realisiert. Und dazu wird es in Zukunft wieder kommen. Denn die Wohnraumziele der Stadt und das durch den Mitgliederzuwachs gestiegene Kapital der Genossenschaften sowie die Zunahme an potenziellen Bewohnern führen dazu, dass weiter Neubauten realisiert werden. Und solche sind nun mal teurer, als man es von den bestehenden Genossenschaftswohnungen kennt. Schliesslich können Genossenschaften nicht zaubern und Baufirmen gratis arbeiten lassen.

Es gibt aber durchaus Kostentreiber, die sie beeinflussen können. Muss eine 4,5-Zimmer-Wohnung mehr als 110 Quadratmeter gross sein und neben Bad auch noch Dusche aufweisen? Braucht es eigene Waschtürme oder tun es Gemeinschaftswaschküchen? Die Frage, für wen und mit welchem entsprechenden Ausbaustandard eine Überbauung konzipiert werden soll, dürfte in Genossenschaften in Zukunft für weitere hitzige Diskussionen sorgen. Die Führungskräfte können aber etwas Dampf rausnehmen, indem sie Transparenz schaffen und offen informieren, damit man sich nicht zusätzlich an Themen wie Planungskosten oder allfällig zu hohen Löhnen aufreibt.