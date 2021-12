Analyse: Wie die Stadt Luzern die urbane Stimme stärkt

Analyse zum Beitritt Luzerns in den VLG Wie die Stadt Luzern die urbane Stimme stärkt – und was sie vom Land lernen kann Der Wiederbeitritt der Stadt Luzern zum Verband Luzerner Gemeinden (VLG) ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung des urbanen Kantonsteils. Doch es gibt noch viel zu tun. Gefordert sind auch die Agglogemeinden. Robert Knobel Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Die Stadt Luzern tritt per 1. Januar 2022 dem Verband Luzerner Gemeinden (VLG) bei. Das hat das Stadtparlament am Donnerstag beschlossen. Es ist ein vernünftiger Entscheid. Dass die Stadt seit 2015 als einzige Gemeinde dem Verband ferngeblieben war, zahlte sich nicht aus. Sie wurde von Entscheiden der kantonalen Politik ausgeschlossen, denn der Gemeindeverband ist für die Kantonsregierung der wichtigste Ansprechpartner in kommunalen Angelegenheiten.

Als das Stadtparlament damals den Austritt beschloss, herrschte noch die Überzeugung, dass die Stadt derart wichtig sei, dass man sie in der kantonalen Politik ohnehin nicht ignorieren könne. Dies stellte sich als überheblicher Irrtum heraus. Die Stadt Luzern steht innerhalb des Kantons zunehmend isoliert da. Die politischen und gesellschaftlichen Realitäten von Stadt und Land driften auseinander.

Der Austritt war rückblickend betrachtet ein unüberlegter Schnellschuss. Er erfolgte aufgrund des Ärgers darüber, dass grosse Gemeinden im VLG zu wenig Gewicht haben. Diese Kritik ist bis heute nicht verstummt und auch berechtigt. Der urbane Kantonsteil, der die Hälfte der Bevölkerung ausmacht und als Wirtschaftsmotor weit über die Region ausstrahlt, hat in der kantonalen Politik nicht das Gewicht, das ihm zusteht.

Das hat sich die Stadt aber auch selber in die Schuhe zu schieben. Sie hat es bisher nicht geschafft, innerhalb der Agglomeration starke urbane Allianzen zu bilden. Trotz Initiativen wie der K5-Gruppe der fünf grossen Agglogemeinden bleibt das Verhältnis distanziert und vermag wenig Geschlossenheit zu vermitteln. Das liegt aber auch an den Agglomerationsgemeinden. Anstatt die Stadt als natürliche Partnerin zu sehen, wird sie mit Misstrauen beäugt. Bei der kantonalen Finanzreform AFR18 liessen Agglogemeinden die Stadt im Regen stehen, indem sie die Reform befürworteten – um danach festzustellen, dass sich die kantonale Finanzpolitik auch auf sie negativ auswirkt. Ein anderes Beispiel: Kriens verhandelt lieber direkt mit Bund und Kanton über eine Autobahnüberdachung, statt zusammen mit der Stadt Luzern für Verbesserungen am Bypass-Projekt zu kämpfen.

Über solchen Individualismus können die Luzerner Landgemeinden wohl nur den Kopf schütteln. Sie verstehen es meisterhaft, sich untereinander zu vernetzen und die kantonale Politik in ihrem Sinne zu gestalten. Im Gegensatz zur Stadt wissen diese Gemeinden ganz genau, dass sie alleine wenig ausrichten können.

Wenn die Stadt Luzern dem VLG nun wieder beitritt, soll sie nicht bloss mitmachen, sondern gleich den Laden ein wenig ausmisten. Das ist die klare Erwartung des Parlaments, das sich einen späteren Wiederaustritt explizit vorbehält. Die Forderung lautet: Die Städte sollen innerhalb des VLG mehr Gehör erhalten und die Parlamente der grossen Gemeinden sollen stärker in die kantonale Politik eingebunden werden.

Die Forderungen sind berechtigt. Tatsächlich besteht innerhalb des VLG ein krasses Übergewicht der Landgemeinden. Im VLG-Vorstand halten die grossen Agglomerationsgemeinden nur einen von acht Sitzen. Da die Stadt Luzern eine Sitzgarantie hat, wird die urbane Stimme mit dem Wiedereintritt aber bereits deutlich gestärkt. Eine weitere Stärkung ist wünschenswert. Das klappt aber nur, wenn die Agglomeration zusammen steht und sich innerhalb des VLG solidarisch zeigt.

