Analyse zur Reform des Verkehrsverbundes Der VBL-Streit eskaliert zum Machtkampf zwischen Stadt und Kanton Die eingeleiteten Gerichtsverfahren haben nicht die erhoffte Ruhe ins System gebracht, Stadt und Kanton Luzern driften verkehrspolitisch noch weiter auseinander. Das ist eine bedenkliche Entwicklung. Simon Mathis 02.06.2021, 05.00 Uhr

Busse der Verkehrsbetriebe Luzern am Bahnhof Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 4. März 2020)

Anfang Mai ist es zum vorerst letzten Knall im Subventionsstreit gekommen: Der Luzerner Regierungsrat teilte mit, er wolle Luzerns Stadtrat aus dem Verbundrat des Verkehrsverbundes Luzern (VVL) ausschliessen. Sollte der Kanton diesen Plan durchziehen, verliert die Stadt stark an Einfluss in der Gestaltung des öffentlichen Verkehrs. Denn der fünfköpfige Verbundrat des VVL entscheidet, wo welche ÖV-Linien im Kanton Luzern ausgebaut oder gestrichen werden. Bis jetzt war die Stadt Luzern mit Stadtrat Adrian Borgula im Verbundrat vertreten. Künftig soll die Stadt nur noch Personen delegieren dürfen, die nicht im Stadtrat sind und auch sonst keine leitende Position in der Verwaltung haben.

Es ist also kein Wunder, dass der Luzerner Stadtrat gegen diesen Plan vehement opponiert; er nennt ihn «inakzeptabel». Der Regierungsrat hingegen will mit seiner VVL-Reform Interessenskonflikte tilgen. Solche ortet er allen voran bei der Stadt Luzern. Denn die Stadt ist Besitzerin der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) und sitzt gleichzeitig im Verbundrat, der ebendiesen VBL Aufträge zuspricht.

Stadtrat hat von Doppelbesetzung nicht profitiert

Hintergrund der Reform ist der Luzerner Subventionsstreit. Bekanntlich fordert der VVL gemeinsam mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) rund 22 Millionen Franken von den VBL zurück. Der Vorwurf: Die VBL hätten mit einem Verrechnungskniff unrechtmässig Subventionsgelder eingenommen – ähnlich wie im Fall Postauto. Im Schlagabtausch zwischen VVL und VBL gerieten vor allem die Stadträte Adrian Borgula (Grüne) und Martin Merki (FDP) zwischen die Fronten. Während Borgula wie erwähnt im VVL-Verbundrat sitzt, war Merki bis Ende 2020 Verwaltungsrat der VBL.

Was der Stadtrat in diesem konkreten Fall falsch gemacht haben soll, ist alles andere als klar. Im Untersuchungsbericht zum VBL-Debakel kommt zum Ausdruck, dass die beiden Stadträte in einer misslichen Lage steckten – und regelmässig in den Ausstand treten mussten. Zweifellos erschwert das die Arbeit in den Gremien. Davon, dass der Stadtrat von dieser Doppelbesetzung in irgendeiner Weise profitiert hätte, kann aber keine Rede sein. Eher das Gegenteil ist der Fall, wurde doch im Nachhinein kritisiert, dass die Informationen zu spärlich in den Gesamtstadtrat flossen.

Am drohenden Ausschluss aus dem Verbundrat ist die Stadtluzerner Exekutive allerdings nicht ganz unbeteiligt: Der Stadtrat hat die Zügel im VBL-Debakel schon früh aus der Hand gegeben und sich auf seine aktienrechtliche Minimalrolle zurückgezogen. Jetzt erhält er die Quittung für seine Zurückhaltung.

ÖV-Partner werden vor Gericht zu Gegnern

Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch, dass die Stadt Luzern das Herz des kantonalen ÖV bildet. Sollte im VVL künftig die politische Stimme der Stadt fehlen, wäre das demokratisch nur schwer begründbar. Als Hauptargument für den Ausschluss muss der Subventionsstreit hinhalten; aber der VVL vergibt ja nicht nur Aufträge an die Verkehrsbetriebe, sondern entwickelt den Luzerner ÖV aus der Vogelperspektive weiter. Hier verdient die Stadt eine Stimme, die Problematik liesse sich sicherlich auch ohne kategorischen Ausschluss lösen.

Der Subventionsstreit vergiftet die Atmosphäre im öffentlichen Verkehr - erst recht seitdem die Verhandlungen zwischen VVL und VBL Ende Mai definitiv gescheitert sind. Damit wird ein Rechtsstreit angestossen, die beiden wichtigsten Luzerner ÖV-Partner werden vor Gericht nun zu Gegnern.

Hoffnung auf Beruhigung wurde enttäuscht

Das lässt den öffentlichen Verkehr in einem ganz schlechten Licht erscheinen. Immerhin: Die juristische Auseinandersetzung verspricht Klarheit und Verbindlichkeit, wo bisher nur Anschuldigungen hin und her geflogen sind. Zumindest die VBL hofften auf eine Beruhigung. So sagte VR-Präsident Renzo Simoni Mitte Mai:

«Die Dokumente werden in den Amtsstuben landen, und das Leben wird weitergehen.»

Ganz so einfach ist es aber nicht. Das zeigt nicht zuletzt der drohende Ausschluss der Stadt aus dem VVL. Ebenfalls bedenklich sind die Befürchtungen, wonach der Kanton eine Zahlung für die E-Bus-Ladestationen der VBL zurückhalten wolle. Sollte es tatsächlich so weit kommen, wäre das einen Katastrophe für den ÖV – der Subventionsstreit würde Fortschritte in der Mobilität ausbremsen. Eine konstruktive Zusammenarbeit sieht anders aus.

Der Regierungsrat kann die VVL-Reform in eigener Kompetenz entscheiden, der Stadtrat sitzt also am kürzeren Hebel. Auch macht der Kanton bisher nicht den Anschein, den Ausschluss der Stadt überdenken zu wollen. Stadt und Kanton Luzern haben das Heu verkehrspolitisch ohnehin nicht auf der gleichen Bühne. Dass sie nun noch weiter auseinanderdriften, ist bedauerlich. Der Streit wird wohl erst ein Ende finden, wenn ein Gerichtsentscheid vorliegt – bleibt zu hoffen, dass ein solcher so schnell wie möglich fällt.