Analyse zur Soldatenstube Werbeprofis in eigener Sache: So tickt die «Familie Eichwäldli» Die Bewohnerinnen und Bewohner der Soldatenstube verstehen es hervorragend, Sympathisanten um sich zu scharen. Doch letztere sollten sich genau überlegen, vor welchen Karren sie sich spannen lassen. Simon Mathis 10.05.2021, 05.00 Uhr

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Soldatenstube am Murmattweg 2 halten die Stadt Luzern in Atem. Ihr Kampf für den Erhalt des Gebäudes polarisiert und weckt starke Emotionen – bei ihren Unterstützern ebenso wie bei ihren Kritikern. Wie ist es dazu gekommen? Und wie ticken die rund zehn Bewohner, die sich «Familie Eichwäldli» nennen?

Der offene Mittagstisch in der Soldatenstube erfreute sich im Quartier grosser Beliebtheit.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 13. Dezember 2018)

Ein Blick zurück. Dezember 2018. Die Stadt Luzern als Eigentümerin des Gebäudes schlägt Alarm: Die Bewohner der alten Soldatenstube sollen das Gebäude umgehend verlassen. Menschenansammlungen seien zu gefährlich, so die Begründung. Die Soldatenstube sei in einem maroden Zustand.

Anfang Januar 2019 lud die «Familie» zum letzten offiziellen Mittagstisch in der Stube. Die Stimmung war ausgelassen, die Besucher zahlreich. Anwesend waren Familien, Studenten, Handwerker und Pensionierte. Sie assen, diskutierten, legten Geld in die Kollekte.

Am 9. Januar 2019 wurde die Soldatenstube notfallmässig stabilisiert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 9. Januar 2019)

Schliesslich erschienen die Vertreter der Stadt, um das Gebäude abzunehmen. Die Mitarbeiter der Baudirektion setzten sich an ein Tischchen und diskutierten mit den Bewohnern. Rund um den Tisch drängten sich Journalisten – und lauschten gespannt dem Gespräch, das mit einer Verweigerung der Schlüsselübergabe endete.

Das ist der Beginn dieser Geschichte, die in den vergangenen drei Jahren um diverse Kapitel reicher geworden ist. Aber schon damals wurde deutlich, was die «Familie Eichwäldli» von Gruppierungen aus der Besetzerszene wie «Stella Matta», «Pulpa» oder «Gundula» unterscheidet: nämlich ihr Wille und ihre Fähigkeit, Sympathisanten und Medien zu mobilisieren.

Ende Januar 2021 fand eine Demonstration für die «Familie Eichwäldli» statt. Bild: Urs Flüeler (Luzern, 30. Januar 2021)

Nachbarn, Quartiervereine, Interessengemeinschaften, Kulturschaffende, Architekten, Ingenieure und schliesslich auch Parlamentarier – sie alle wurden zu Fürsprechern der «Familie». Das ist ungewöhnlich.

Das liegt daran, dass die «Familie Eichwäldli» in der Kulturszene und in der linken Politik bestens vernetzt ist. Hinzu kommt, dass die Bewohner vergleichsweise offen kommunizieren. Sie betreiben einen eigenen Blog, verschicken regelmässig Medienmitteilungen (stellen sich direkten Fragen aber nur selektiv) und sind in den sozialen Medien wie Instagram, Facebook und Twitter aktiv. Es handelt sich hier keinesfalls um eine Gruppierung, die sich nur gegen innen orientiert.

Sympathisanten vor der alten Soldatenstube während des Polizeieinsatzes. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Mai 2021)

Die Bewohnerinnen und Bewohner gehen einer geregelten Arbeit nach und verbitten sich, als «Hausbesetzer» betitelt zu werden. Damit setzen sie einen Kontrast zu «herkömmlichen» Linksautonomen. Und trotz aller Sticheleien gegen das Bürgertum geben sie sich nicht wie ideologische Aktivisten, sondern eher wie selbstironische Rebellen. Beim Polizeieinsatz vergangene Woche war auf einem Transparent zu lesen: «Im Falle einer Räumung: Bitte Katze füttern.»

Die Medienarbeit der «Familie» ist geradezu professionell. Das zeigt nicht zuletzt das Kampagnenvideo für die kürzlich lancierte Petition; eine Werbeagentur hätte es kaum besser machen können. Dass diese Petition bereits über 2200 Unterschriften verzeichnet, spricht ebenfalls für sich.

Bei allem Medienrummel muss man sich aber eines fragen: Wofür setzen sich die Unterstützer da eigentlich ein? Die «Familie Eichwäldli» hat die Soldatenstube zu einem Symbol für alternative Wohnformen erhoben. Das kann man gut finden oder auch nicht. Die politische Haltung ändert aber nichts am statischen Zustand des Gebäudes.

Es ist schon verwunderlich, mit welcher Vehemenz hier die Aussagen des Luzerner Stadtrates hinterfragt werden. Dieser hat einen Bericht vorgelegt, der «gravierende und bedrohliche Situationen» nicht ausschliesst und darum den geplanten Abriss stützt. Wer dem widerspricht, unterstellt der Exekutive eine bewusste Täuschung. Das ist ein happiger Vorwurf, der nicht leichtfertig und primär aus Eigennutz fallen darf.

Sympathisanten zeigen ihre Solidarität mit Transparenten, Klatschen und Rufen, nachdem Mitglieder der «Familie Eichwäldli» von der Polizei in einem weissen Transporter abgeführt werden. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 04. Mai 2021)

Ein Bild auf dem Facebook-Profil der «Familie Eichwäldli» zeigt ein Transparent, das den Idealismus der Gruppe auf den Punkt bringt. Da steht: «Es gibt Dinge, die doch einfach möglich sein müssen, damit wir nicht völlig verzweifeln in der Welt.» Dem gegenüber steht ein Satz, den Stadtbaumeister Marko Virant 2019 am Tischchen in der Soldatenstube an die Bewohner richtete: «Wir sind erstaunt, nein, schockiert darüber, dass Sie die Situation derart auf die leichte Schulter nehmen.»