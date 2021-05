Andermatt 18 Kita-Plätze im Urserntal decken Kinderbetreuung ab Der Kanton Uri hat eine neue Programmvereinbarung mit der Small Foot AG getroffen. Nathan Keusch 25.05.2021, 18.36 Uhr

Seit Anfang dieses Jahres bietet die «Small Foot AG – Die Kinderkrippe» ihr Angebot der ausserfamiliären Kinderbetreuung auch in Andermatt an. Sie konnte die eingerichteten Räumlichkeiten vom Verein Kinderbetreuung Paradies übernehmen. Die Small Foot AG hat ihren Sitz in Luzern und betreibt mit insgesamt 250 Angestellten Kindertagesstätten an 28 Standorten in der Deutschschweiz.