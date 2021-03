Andermatt Gleitschirmpilot stürzt kurz nach dem Start auf die Skipiste und stirbt Auf dem Gütsch kommt es am Samstag zum tragischen Unfall. Ein 36-jähriger Gleitschirmpilot stürzt auf die Skipiste. Er erliegt seinen schweren Verletzungen im Spital. 14.03.2021, 15.38 Uhr

Kurz nach dem Start stürzte der Pilot auf die Skipiste. Symbolbild: KEYSTONE

(sok) In Uri ist es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Gleitschirmunfall gekommen. Kurz nach 14.45 Uhr startete ein 36-jähriger Mann aus Bulgarien in der Nähe der Gondel-Bergstation auf dem Gütsch auf Ski zu einem Gleitschirmflug, wie die Urner Polizei mitteilt.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen geriet er kurz nach dem Abflug in Schwierigkeiten, worauf der Gleitschirm zusammensackte und der Mann aus einer Höhe von rund 20 bis 30 Metern auf die Skipiste stürzte. Beim Aufprall erlitt er schwere Verletzungen und wurde mit der Rega ins Kantonsspital Luzern geflogen. Am späten Samstagabend sei er seinen Verletzungen erlegen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Laut Polizei herrschten zur Unfallzeit auf dem Gütsch gute Sichtverhältnisse und Windböen. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Uri unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri untersucht. Bei diesem Ereignis standen die Pistenrettung der Skiarena Andermatt-Sedrun-Disentis, die Rega und die Kantonspolizei Uri im Einsatz.