Anders als in der übrigen Schweiz: Wegen Coronavirus sind in Luzern bisher nicht mehr Menschen gestorben als üblich Die Zahl der Todesfälle ist im Kanton Luzern trotz Coronavirus stabil. In der Zentralschweiz fällt eine Woche besonders auf. Derweil behandelt das Luzerner Kantonsspital mehr Patienten, die aus Risikoländern zurückreisen. Alexander von Däniken 06.08.2020, 15.00 Uhr

Das Virus hat im Kanton Luzern bisher vor allem wirtschaftliche Schäden verursacht. Auf die Zahl der Todesfälle hatte Covid-19 bisher keinen statistischen Einfluss. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung von Lustat Statistik Luzern auf Basis von Zahlen des Bundesamts für Statistik.

Untersucht worden sind die wöchentlichen Todesfälle in diesem Jahr bis am 26. Juli. Die Statistiker stellten diese Wochenwerte dem Schnitt der letzten zehn Jahre gegenüber. Um Schwankungen auszugleichen, wurde jeweils eine Unter- und eine Obergrenze definiert.

Kleine Kantone für Ausreisser verantwortlich

Den bisher höchsten Wert in diesem Jahr gab es bei den mindestens 65-Jährigen in Woche 13 mit 65 Todesfällen. Das liegt zwischen der Untergrenze von 36 und der Obergrenze von 74. Erst wenn der jeweilige Wert der Obergrenze überschritten wird, kann von Übersterblichkeit gesprochen werden.

Anders als im Kanton Luzern hat es in der Zentralschweiz während kurzer Zeit eine Übersterblichkeit gegeben:

In der Woche 16, also vom 13. bis am 19. April, sind 127 Personen über 65 gestorben – drei mehr als im Wochendurchschnitt der letzten zehn Jahre. Gemäss Nathalie Portmann-Emmenegger von Lustat Statistik Luzern lag die Sterblichkeit in besagter Woche im Kanton Luzern im Rahmen der letzten Jahre, in den Kantonen Zug und Schwyz lag sie an der Grenze zur Übersterblichkeit.

Für die Kantone Uri, Nidwalden und Obwalden publiziert das Bundesamt für Statistik keine wöchentlichen Todesfälle. Die Todesfälle in diesen Kantonen dürften jedoch dazu beigetragen haben, dass in der Zentralschweiz insgesamt in der Woche 16 eine Übersterblichkeit zu beobachten war. Da dort aufgrund der tiefen Bevölkerungszahl generell hohe Schwankungen bei den Todesfällen auftreten, «sollte diese Woche der Übersterblichkeit nicht überbewertet werden», so Portmann-Emmenegger.

Schweizweit starben zeitweise 39 Prozent mehr als üblich

Glimpflich ist die Zentralschweiz im Vergleich mit der ganzen Schweiz weggekommen. Gemäss Bundesamt für Statistik war zwischen dem 16. März und dem 19. April in der Schweiz wegen der Pandemie eine «statistisch signifikante Übersterblichkeit» zu beobachten. Allein zwischen dem 30. März und dem 5. April starben 39 Prozent mehr Personen als erwartet:

Für Portmann-Emmenegger ist es nicht überraschend, dass die Zentralschweiz vergleichsweise gut dasteht: «Vom Virus waren im Frühling vor allem das Tessin und die Westschweizer Kantone betroffen.»

Dass die Zentralschweiz bisher glimpflicher davongekommen ist, hängt in erster Linie mit der generellen Anzahl der Fälle zusammen, sagt auch Marco Rossi, Leiter Infektiologie und Spitalhygiene beim Luzerner Kantonsspital: «Das Tessin und die Westschweiz waren im Frühling besonders betroffen. Eine Rolle spielten dabei auch die Grenzgänger. Zudem waren dort die Zahlen beim Lockdown bereits viel höher als bei uns.»

Vorerkrankungen spielen Rolle, Unterschiede aber klein

Eine weitere Statistik des Bundes zeigt den Anteil der Bevölkerung ab 15 Jahren mit mindestens einer Vorerkrankung auf. Demnach leiden im Kanton Luzern 27,9 Prozent an Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen oder Krebs. Schweizweit beträgt der Anteil 28,7 Prozent, im Tessin 30,2 und in Genf 29,9 Prozent. «Die Vorerkrankungen spielen zwar bei der Sterblichkeit eine Rolle, aber die Unterschiede zwischen den Landesteilen sind sehr klein», sagt Rossi.

Von der Sterblichkeit abgesehen stellt der Chefarzt derzeit einen höheren Anteil an Coronapatienten fest, die aus Risikoländern zurückgekehrt sind. «Dieser Trend dürfte in den nächsten Wochen anhalten.»