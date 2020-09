Porträt Er setzte als Dirigent neue Massstäbe: André Koller verlässt die Feldmusik Hochdorf nach 30 Jahren Sein Traum, Berufsmusiker zu werden, blieb ihm zwar verwehrt. Doch der Hohenrainer André Koller verbrachte über 30 Jahre lang fast jede freie Minute für die Feldmusik Hochdorf. Nun steht das letzte Konzert des Dirigenten an. Ernesto Piazza 24.09.2020, 15.00 Uhr

«Ich weiss zwar nicht, wie es sein wird, doch der Abschied wird keinesfalls frei von Emotionen sein.» Das sagte André Koller, der nach 30 Jahren scheidende Dirigent der Feldmusik Hochdorf, noch Anfang März. Dann kam aber der Lockdown. Vieles ging nicht mehr. Die beiden Konzerte fielen im März und April dem Virus zum Opfer.

«Wir wussten lange nicht, ob es noch zu einem musikalischen Abschied kommt», erklärt der 54-Jährige heute. Aber die Zeit hat für den in Hohenrain wohnhaften Koller und seine Musikanten gearbeitet. Und so findet am 26. und 27. September eine rund sechsmonatige Hängepartie ein glückliches Ende. Der Abschiedsevent kann mit zwei Konzerten in der Hochdorfer Braui endlich stattfinden.

André Koller am See in Cham. Bild: Nadia Schärli (21. September 2020)

André Koller ist erleichtert. Denn die Tätigkeit, die einen sehr grossen Teil seiner Freizeit ausfüllte, war für ihn viel mehr als «nur» ein Job. «Ich betrachtete diese Dirigentenarbeit stets als eine Herzensangelegenheit», erklärt der verheiratete Vater von drei erwachsenen Kindern.

Schon als Sechsjähriger am Singen

Die Musik begann ihn schon früh zu faszinieren. Bereits als Sechsjähriger interessierte er sich für Gesang, während gleichaltrige Buben dem Fussball nachjagten. Da sein Vater Trompete spielte, widmete er sich bald ebenfalls diesem Instrument. «Ein gewisses Talent war mir wohl in die Wiege gelegt worden», schmunzelt er. Diverse Jahre der Weiterbildung folgten, sowohl am Konservatorium in Zürich als auch mit Privatunterricht bei Claude Rippas. 1985 gewann Koller auf der Trompete auch den Schweizer-Meister-Titel bei den Junioren. Es folgte eine Ausbildung auf dem Klavier und eine dreijährige zum Dirigenten an der Musikakademie in Zürich.

Das Dirigieren wurde fortan zu seiner Passion. Sein Traum, Berufsmusiker zu werden, platzte jedoch. Koller solle einen anständigen Beruf lernen, versuchte ihn das Elternhaus zu überzeugen. Koller tat, wie ihm geraten, machte beruflich Karriere, arbeitet heute in leitender Stellung bei der Raiffeisenbank. Er sagt:

«Ich hatte in jungen Jahren mit familiären Absichten nicht den Mut, voll auf Musik zu setzen.»

Der Faktor Sicherheit überwog. Und so widmete er sich seiner grossen Leidenschaft – der Musik – fortan halt in fast jeder freien Minute. Wobei er gesteht, dass es immer wieder Momente gegeben habe, in denen er emotional an diesem Entscheid zu «beissen» hatte und sich fragte, ob dies ein Fehler war.

Bild: Nadia Schärli (21. September 2020)

Doch André Koller mag nicht hadern. «Es ist ein Privileg, dass ich das, was ich leidenschaftlich gerne mache, in dieser Form ausüben durfte.» Und obwohl etwas Wehmut in seinen Worten mitschwingt – der einzige Nichtberufsmusiker, der eine 1.-Klassformation dirigiert, ist auch dankbar, quasi für eine zweite Karriere.

Er brachte ein Novum in die Feldmusik

Er habe stets versucht, die Menschen für seine Ideen mitzunehmen, sie für eine Aufgabe zu motivieren, zu begeistern, erklärt der musikalische Leiter. Wohlwissend auch, dass er es mit ganz unterschiedlichen Charakteren und Talenten zu tun hat. Speziell schätzt Koller bei der Hochdorfer Feldmusik die «tolle Kameradschaft» und spricht von einer «speziell guten Mannschaft».

Aber Koller legte in all den Jahren die Messlatte immer wieder sehr hoch. So wie er seine Wochen durchplante, erwartete er von seinen Musikanten viel Pflichtbewusstsein.

«Es hat auch stets Überzeugungsarbeit gebraucht. Vor allem, wenn ich mit neuen Ideen gekommen bin.»

So beispielsweise als er – der ehemalige Militärspielführer – als einer der ersten Dirigenten die Evolution salonfähig machte, die Marschmusik mit Figuren zu zelebrieren begann. Die Musiker seien aber immer wieder bereit gewesen, sich auf Neues einzulassen, zu experimentieren. «Das schätzte ich sehr.» Mit dieser Voraussetzung sei es auch möglich gewesen, in den letzten zwölf Jahren sechs Grossprojekte mit anderen Formationen im KKL zu initiieren und stets mit durchschlagendem Erfolg zu realisieren.

Der Dirigent Koller mit Leidenschaft dabei im KKL Luzern. Bild: Philipp Schmidli (21. Oktober 2019)

Koller versuchte mit seiner Truppe, Grenzen zu verschieben. 19-mal trat die Feldmusik Hochdorf unter seiner Ägide an regionalen, kantonalen, nationalen oder internationalen Wettbewerben an. «Grösstenteils waren wir erfolgreich», sagt er. Es habe aber auch Teilnahmen gegeben, an denen sie nicht reüssierten. «Das war zwar schmerzlich. Doch gemeinsam gelang es uns, diese Momente zu überwinden.»

Die Familie hielt ihm den Rücken frei

Viele Jahre bewegte sich André Koller musikalisch im Vollgasmodus. Etwas anderes kannte er gar nicht. Nur für die Vorbereitung investierte er Hunderte von Stunden. Das wäre ohne seine Familie im klassischen Stil, wie er sagt, nicht gegangen. Seine Frau war für die Kinder da. Er ging Beruf und Hobby nach. Die Musik gab Koller viel. «Mit ihr erlebte ich viele tolle Geschichten.» Diese Momente möchte er keinesfalls missen.

Doch vor rund drei Jahren begann er sich auch damit auseinanderzusetzen, dass er einen hohen Preis dafür bezahlt. Immer auf Achse, viel von zu Hause weg. Vor etwa eineinhalb Jahren dann, entschied er sich einen Strich unter dieses Engagement zu ziehen. «Jetzt verspüre ich eine gewisse Müdigkeit. Es fehlt dann und wann an den sprudelnden Ideen. Ich will künftig mehr Zeit für die wirklich wichtigen Sachen im Leben nützen.» Konkrete Pläne hat er allerdings noch nicht.

Vorerst freut sich André Koller auf seine letzten beiden Auftritte mit der Feldmusik Hochdorf. Und vieles deutet nach diesen 30 intensiven Jahren darauf hin, dass er nicht nur ein weiteres musikalisches Feuerwerk zelebrieren wird – auch Emotionen dürften kaum zu kurz kommen.