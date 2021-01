Anerkennungspreis Sie macht aus Abfall Kunst – jetzt erhält Ursula Stalder einen Preis aus Horw Der Horwer Anerkennungspreis 2020 geht an Ursula Stalder. Bei ausgedehnten Strandspaziergängen findet die Künstlerin Inspiration – und Material für ihre Werke. Natalie Ehrenzweig 04.01.2021, 18.30 Uhr

Für sein Lebenswerk wird man nicht alle Tage ausgezeichnet. Gross ist deshalb die Freude bei Ursula Stalder (67) über den Anerkennungspreis 2020 der Gemeinde Horw. Stalder wurde in Horw geboren und lebt heute in Luzern. Bekannt geworden ist sie vor allem durch ihre Kunstwerke aus Gegenständen, die sie am Strand findet.

Ursula Stalder in ihrem Atelier an der Neustadtstrasse in Luzern.

Bild: Pius Amrein (14.12.2020)

Als selbstständige Illustratorin und Malerin wollte sich Ursula Stalder 1992 auf den Kanarischen Inseln eine Auszeit nehmen. Doch sie fühlte sich in ihrer Unterkunft nicht wohl. «Ich dachte, ich will mich mit schönen Sachen, die mir gefallen, umgeben.» So machte sie Spaziergänge, auf denen die Suchende, die viele Fragen zum Leben hatte, am Strand Gegenstände zu sammeln begann.

Beim Sammeln, so Ursula Stalder, zeige sich, wie man den Blick richte:

«Wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Die Gegenstände, die ich sammle, reden mit mir. Sie erzählen mir eine Geschichte. Die Sachen wollen zu mir.»

Ursula Stalder fragt sich weiter: Warum sehe ich die eine Sache, aber nicht die andere? Ist es die Farbe, die Form, die Beschaffenheit, die Funktion?

Ursula Stalder bei einer Ausstellung 2019 in der Kornschütte aus.

Bild: Dominik Wunderli

Natürlich erschöpft sich die Arbeit der Künstlerin nicht im Sammeln. Durch die Anordnung und das Zusammentun mit anderen Gegenständen gibt Ursula Stalder den Dingen einen neuen Bedeutungszusammenhang. «Wie, wenn Kinder mit Gegenständen spielen, da ist eine kindliche Neugier dabei», sagt sie verschmitzt. Einerseits interessieren sie Zivilisationsgüter, an denen die Natur gearbeitet hat. Andererseits wolle sie als bildende Künstlerin einen zeitgemässen Umgang mit den Objekten finden, ohne sie umzuformen oder abzuändern. Ihre reduzierte Kunst gehörte damals in den 90er-Jahren zur sogenannten Jetztzeit-Archäologie: «Sie stellt den Zusammenhang der Dinge zum Gewesenen her.»

Wenn Ursula Stalder an «ihre» Strände zum Beispiel bei Venedig oder in Piräus fährt, sucht sie nicht nach bestimmten Dingen:

«Ich gehe offen an den Strand, völlig frei, ohne Erwartungen. Es hat mit mir zu tun, was ich dort sehe».

Ihr Archiv umfasst inzwischen 250 Bananenschachteln. Sie ordnet die Gegenstände – nach Farbe, Beschaffenheit, Funktion – ganz unterschiedlich. «Das Sammeln ist das eine, doch ich machte mir auch viele Gedanken, wie ich die Gegenstände den Betrachtern präsentiere. Lange habe ich sie nur gelegt. Es lag mir fern, sie endgültig zuzuordnen oder beispielsweise in ein Bild zu leimen», sagt sie. Sie habe auch nie die Gegenstände in Collagen verbraten wollen.

Ursula Stalder betont, dass sie Gestalterin und nicht Greenpeace-Aktivistin sei:

«Ich sehe jedoch bei meiner Arbeit deutlich, dass wir etwas machen müssen, um diese Mengen an Abfall zu reduzieren.»

Manchmal werde ihr vorgeworfen, dass sie mit ihrer Kunst Abfall sympathisch mache. Doch es brauche alle Kräfte. «Abfall regt auch eine kreative Seite an. Das denke ich beim Abfall auf der Strasse. Wenn zum Beispiel Kartonsammlung ist und überall der Karton gestapelt wird – dem könnte man etwas abgewinnen. Denn der Abfall kann zu unserem Verhängnis werden.»

Am Strand findet man auch eklige Dinge

Am Strand findet Ursula Stalder alle möglichen Gegenstände, die mit Emotionen verknüpft sind oder die Ekel auslösen, wie zum Beispiel versteinerte Fäkalien oder Tampons. «Die lasse ich liegen, ich will ja, dass meine Kunst sinnlich und zugänglich ist.» Eine Flaschenpost oder Bernstein habe sie komischerweise nie gefunden. Zu einigen Objekten entwickelt die Künstlerin eine besondere Beziehung. In Ägypten hat sie etwa Steine gefunden, die abwechslungsweise aus einer harten und einer weichen Schicht bestehen. «Einer sieht aus wie ein Herz mit einem dunklen Teil, der hindurch geht», beschreibt sie, wickelt den Stein wieder sorgfältig ein und versorgt ihn. Den wird sie wohl behalten.

Zu ihren Fundstücken hat Ursula Stalder eine innige Beziehung. Bild: Pius Amrein (14.12.2020)

Das Unterwegssein und das Antreffen von Fundobjekten gehören zum Wesen ihrer Arbeit. «Ich weiss nie genau, ob ich die Gegenstände will oder sie mich wollen», sagt sie. Die Fundstücke erzählen also auch eine Geschichte über die Künstlerin.

Corona hinterlässt Spuren: «Es genügt einfach nicht zu telefonieren»

Im Coronajahr hat sich auch bei Ursula Stalder vieles geändert. «Doch als Künstlerin bin ich es gewohnt, allein zu sein. Aber es wurde natürlich alles gebremst, auch finanziell», gibt sie zu bedenken. Langweilig wurde es ihr aber nie:

«Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe immer etwas zu ordnen.»

Ausserdem kocht sie gern, darin fand sie etwas Tröstliches. «Aber wie die meisten vermisse ich es, spontan zu sein, Bewegung, Nähe. Es genügt einfach nicht zu telefonieren», findet sie. Sie sei gespannt, wie wir als Gesellschaft in zwei, drei Jahren über diese Zeit denken. «Ob sich meine Kunst verändert, das kann ich noch nicht einordnen. Ich bin ein sinnlicher Mensch, ich muss anfassen. Und Corona ist abstrakt.»

Doch Ursula Stalder schaut in die Zukunft: Im Februar hat sie eine Ausstellung mit zwei grossen Rauminstallation in der St.Johanneskirche im Würzenbach in Luzern geplant. Bei der Planung hilft ihr ihre ursprüngliche Ausbildung als Bauzeichnerin. «Ich freue mich auf den schönen Sakralraum», sagt sie. Der mit 10'000 Franken dotierte Horwer Anerkennungspreis gebe ihr ausserdem viel Freiraum und Freiheit, um neue Ideen zu verwirklichen.

