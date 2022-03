Unfälle auf Autobahnen rund um Luzern

Lehrplan 21 Wie viel Schwimmunterricht brauchen Schulkinder? Der Kanton Zug überlässt diesen Entscheid den Gemeinden

In Risch, Neuheim, Walchwil und Steinhausen erhalten Schulkinder im Kanton Zug mit unter 80 Lektionen am wenigsten Schwimmunterricht. Trotzdem geben fast alle an, den Lehrplan 21 erfüllen zu können. Die Bildungsdirektion nahm es bisher so hin.