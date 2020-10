Reportage Der letzte Start des «grossen Russen» in Emmen zog Bewunderer an – künftig werden die Raketenteile von Ruag Space in den USA produziert Die Antonov startete am Mittwoch zum letzten Mal in Emmen. Künftig werden Raketenteile der Ruag auf der Strasse transportiert. Roger Rüegger 30.09.2020, 20.05 Uhr

Ready for take off: Um 12.47 Uhr hebt die russische Antonov An-124 am Mittwochnachmittag in Emmen ab. Das grösste Transportflugzeug der Welt, zumindest das grösste serienmässig hergestellte, startete zum letzten Mal vom hiesigen Militärflugplatz aus.

«Eine Ära ging mit dem heutigen Abflug zu Ende», sagt ein Mitarbeiter der Ruag Space, als die Maschine am Himmel kleiner wird und schliesslich ganz aus dem Blickfeld verschwindet. Zielort ist der Weltraumbahnhof in Florida mit Zwischenlandung in Shannon, Irland, wo aufgetankt wird, bevor am Donnerstagmorgen zur Überquerung des Atlantiks angesetzt wird.

Die Antonov An-124 in Emmen vor dem Start.

Bild: Nadia Schaerli /(30. Septemebvre 2020)

Die Antonov vermag die Leute zu begeistern und zu mobilisieren. Den Mittag verbringt ein Teil der Ruag-Space-Belegschaft nicht beim Mittagessen, nein sie geniessen das Spektakel, das sich in den vergangenen Jahren rund dreimal jährlich abspielte – die Antonov mit der neunköpfigen Besatzung hatte über 50 Frachtaufträge in Emmen. Auch etliche Journalisten und Kameraleute sind anwesend, und natürlich lassen sich Planespotter, die sich rund um den Flugplatz mit ihren Kameras postiert haben, diese Show nicht entgehen:

Das russische Transportflugzeug Antonov AN-124 hebt in Emmen ab.

Medienschaffende verfolgen den Abflug.

Die Antonov AN-124 transportiert einen Teil einer Raketenspitze der Ruag Space. Vorbereitungen vor dem Abflug: Alles hat seinen Platz.

Hunderte Zuschauer haben sich rund um den Militärflugplatz Emmen versammelt.

Das russische Transportflugzeug Antonov AN-124 steht auf dem Militärflugplatz bereit. Das Flugzeug kann eine Fracht von bis zu 120 Tonnen transportieren.

Das Flugzeug ist 70 Meter lang...

... und hat eine Spannweite von 73 Metern. Die Raketenspitze wird in Florida zusammengesetzt. Zwei Triebwerke der Antonov. Ein Triebwerk aus der Nähe. Seitenanblick der Antonov. Die Antonov ist eines der grössten Transportflugzeug der Welt.



Holger Wentscher, Senior Vice President Product Group Launchers bei Ruag Space, ist sichtlich beeindruckt.

Holger Wentscher, Senior Vice President Product Group Launchers bei Ruag Space

Bilid: Nadia Schärli, Emmen, 30. September 2020

«Die Luft- und die Raumfahrt sind für mich Herzensangelegenheiten. Ich bin in dieser Hinsicht vielleicht ein Nerd.»

Er ergänzt: «Dass ein bemerkenswerter Teil der Bevölkerung den letzten Transport der Antonov live miterleben will, zeugt auch von deren Interesse an unserer Produktion, was mich persönlich ziemlich stolz macht. Die meisten dieser Leute sind sich wahrscheinlich bewusst, dass Emmen ein bedeutender Standort im Bereich der Raumfahrt ist.»

Spitzen aus Emmen schützen Satelliten

Die Fracht an Bord der An-124 ist gewaltig von der Dimension her und auch von der Funktionsweise. 15 Meter misst das längste der Raketenteile, welche in Spezialfolien verpackt sind. Es handelt sich dabei um die letzte in Emmen produzierte Nutzlastverkleidung für die amerikanische Trägerrakete Atlas V. Die Verkleidung macht einen Drittel der Gesamtlänge einer Rakete, die zur Hauptsache Satelliten transportiert, aus. Sie bildet die Spitze auf dem oberen Teil der Rakete und besteht aus zwei Halbschalen aus Karbonfaser-Verbundwerkstoffen, die sich im All teilen.

«Die Nutzlastverkleidung schützt die Satelliten vor hohen Temperaturen, Sonneneinstrahlung, Staub, Feuchtigkeit oder Regen am Startplatz. Während der ersten Flugminuten sind es vor allem Lärm, die enorme Reibungshitze und die mechanischen Lasten, vor denen die Nutzlastverkleidung die unter ihr eingekapselten Satelliten zuverlässig bewahren muss», beschreibt Ruag Space die Funktion der Verkleidung.

Aufbau des Ruag-Standortes in den USA

Die Raketenspitzen für die Atlas V werden künftig am amerikanischen Ruag-Standort in Decatur, Alabama, produziert. Laut Wentscher arbeiten United Launch Alliance (ULA) und Ruag Space seit mehr als einem Jahrzehnt im Atlas-Programm zusammen. Mit dem Aufbau des Standortes in Decatur habe man die strategische Partnerschaft mit ULA stärken können. Die Produktion vor Ort schaffe Kundennähe, gleichzeitig sei Ruag Space aber auch in der Lage, die Präsenz in den USA weiter auszubauen.

Holger Wentscher sagt:

«Im Süden der USA stellt Ruag Space bereits seit 2017 Komposit-Strukturen für die amerikanischen Trägerraketen Atlas V und die Vulcan Centaur her.»

Für den Produktionsstandort Emmen habe die Verlagerung der Herstellung aber keine negativen Auswirkungen. «Emmen bleibt weiterhin das Kompetenzzentrum für die europäischen Trägerraketen Ariane und Vega», betont Franz Straumann, Manager Launchers Operations Europe. Die Journalisten können sich bei einer Führung ein Bild von der Produktion der Raketenspitzen machen. Die Nutzlastverkleidungen werden in einer 5000 Quadratmeter grossen Pro­duktionshalle gefertigt:

Füllmaterial für die Isolation



Wentscher betont, dass die Aufhebung der Produktion für Amerika mehr als kompensiert werde, zum Beispiel mit Aufträgen aus Japan.

«Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Jahren mehr Aufträge zu verarbeiten haben.»

Die Raketenspitzen werden in Zukunft mittels Spezialtransporten auf der Strasse vom Produktionsstandort Emmen aus nach Basel überführt und von dort aus nach Kourou in Französisch-Guayana verschifft. Von dem Weltraumbahnhof in Südamerika starten seit 1979 die Ariane-Raketen des europäischen Raumtransportunternehmens Arianespace.