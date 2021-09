Illegale Bauten: Kanton Luzern will künftig Verbote verhängen

Antwort der Regierung Illegale Bauten: Kanton Luzern verzichtet auf flächendeckende Kontrollen Die Behörden können neu den Abriss von illegal erstellten Gebäuden und Anlagen verordnen ohne Rücksicht auf den Bauzeitpunkt. Dennoch wird der Kanton Luzern (noch) nicht von alleine aktiv. Susanne Balli 28.09.2021

Wegen dieses illegalen Werkhofs in Neuenkirch hat das Bundesgericht in einem Leitentscheid die Rechtsprechung angepasst. Bild: Boris Bürgisser

(3. Juli 2021)

Seit diesem Frühling halten die Behörden bei Baubewilligungsverfahren ein besonderes Augenmerk darauf, ob die betreffenden Bauten und Anlagen einst illegal errichtet wurden. Konkret: Der Abriss solch illegal erstellter Gebäuden und Anlagen ausserhalb der Bauzone kann ohne Rücksicht auf den Bauzeitpunkt angeordnet werden.

Allerdings: Bisher geduldete Bauten werden aktuell nur dann neu beurteilt, wenn an ihnen baubewilligungspflichtig Änderungen wie ein Ausbau, Anbau oder eine Umnutzung vorgenommen werden, sprich, wenn ein neues Baugesuch erforderlich ist. Dies geht aus der Antwort der Luzerner Regierung auf eine Anfrage von SP-Kantonsrat Hasan Candan (Luzern) hervor. Hasan Candan wollte unter anderem wissen, wie die Regierung vorgeht, um bei illegalen Bauten ausserhalb der Bauzonen durchzugreifen und bis wann die Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit wiederhergestellt ist, damit Schutzinteressen erfüllt werden.

Wegweisendes Bundesgerichtsurteil

Den Ausschlag für Candans Vorstoss gab ein Urteil des Bundesgerichts im vergangenen April. Das Gericht hiess eine Beschwerde gut, die einen vollumfänglichen Rückbau und ein Verbot zur Nutzung eines illegal erstellten Lagerplatzes auf einer Parzelle in der Gemeinde Neuenkirch verlangt hatte. Ein Bauunternehmen betrieb dort seit langem einen Werkhof mit Anbauten, die mehrheitlich nie bewilligt worden sind und bei der Erstellung ausserhalb der Bauzone lagen (wir berichteten). Bis zu diesem Urteil galt der Grundsatz, dass bei illegal erstellten Bauten ausserhalb der Bauzonen nach 30 Jahren kein Rückbau mehr angeordnet wird.

Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort weiter, dass sich sein Einfluss in dieser Thematik auf die Aufsicht beschränke, «denn für die Wiederherstellung sind die Gemeinden zuständig». Zudem verweist er auf den Vorentwurf zur zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, welcher am 21. Mai in die Vernehmlassung ging. Damit sollen die Voraussetzungen für einen wirksamen Vollzug gegen illegale Bauten ausserhalb der Bauzonen verbessert werden. Im Vorentwurf sei vorgesehen, «dass die zuständigen kantonalen Behörden sicherstellen, dass illegale Nutzungen sofort untersagt und unterbunden werden, wenn sie entdeckt worden sind», heisst es weiter. Dies stelle eine eigentliche Neuerung gegenüber der heutigen Vollzugspraxis dar. «Die Nutzung zu untersagen und zu unterbinden wäre vergleichsweise rasch und einfach möglich und nähme dem illegalen Bauen einen grossen Teil seines Anreizes», schreibt der Regierungsrat.

Künftig soll der Kanton im Bezug auf illegale Bauten zudem das letzte Wort haben. Verfüge die Gemeinde, dass von der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands abgesehen werden könne, bedürfe ein solcher Entscheid neu der Zustimmung durch die zuständige kantonale Behörde, heisst es weiter. Weil die Vernehmlassung zum Vorentwurf bis am

13. September dauerte, seien noch keine Ergebnisse dazu bekannt.