Apropos Fly away - mit Billigflügen bucht man vermeintlich den Fahrschein zur Hölle Billigflüge sind des Teufels, hab ich als unfreiwilliger Zuhörer eines Gesprächs beim Mittagsessen gelernt. Dabei wollte ich nur meine Ruhe. Roger Rüegger 08.11.2021, 09.49 Uhr

Ein Flugzeug am Flughafen Zürich. (Symbolbild) Bild: Christian Beutler / Keystone

Beim Mittagstisch neulich wurde ich unbeabsichtigt Zuhörer einer Diskussion über Reisegewohnheiten. Eine gemischte Vierergruppe hat sich den Themen Fliegen, Umwelt, CO2-Fussabdruck und dergleichen angenommen.

Die Frauen und Männer echauffierten sich über viel zu billige Flugtickets, die auf dem Markt angeboten werden. Teufelszeug quasi. Es wurde kritisiert, dass es in der heutigen Zeit noch möglich ist, für 35 Franken nach Berlin, Madrid oder Rom zu fliegen - und überhaupt.

Im Verlauf der Diskussion stellte sich langsam heraus, dass mindestens drei der vier Leute kürzlich einen günstigen Trip oder Ferien per Flugzeug unternommen haben und dass einer Person alsbald ein solcher bevorsteht. An dieser Stelle in das Gespräch einzusteigen, erachtete ich als relativ heikel, obwohl ich sehr gerne etwas beigesteuert hätte.

Gegen Flugreisen habe ich übrigens nichts. Vorausgesetzt, es bleibt ruhig auf den billigen Plätzen.