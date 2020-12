Umwelt Um den See zu schützen: Das Udligenswiler Abwasser wird künftig in Emmen gereinigt Die Abwasser-Reinigungsanlage (ARA) Udligenswil genügt der heutigen Gewässerschutzgesetzgebung nicht mehr. Sie wird deshalb ausser Betrieb genommen. Weitere Gemeinden könnten nachziehen. Hugo Bischof 23.12.2020, 11.45 Uhr

Die ARA Buholz in Emmen ist die grösste Abwasser-Reinigungsanlage der Zentralschweiz. Hier fliesst das Abwasser aus der Stadt Luzern und den Agglomerationsgemeinden Adligenswil, Emmen, Horw, Malters, Meggen, Rothenburg und Kriens zusammen, bevor es gereinigt in die Reuss weitergeleitet wird.

Die ARA Buholz in Emmen. Im Vordergrund sind die Vorklärbecken und im Hintergrund ist die biologische Reinigungsstufe zu sehen. Bilder: PD

Ab 2022 kommt neu Udligenswil dazu. Die Udligenswiler Stimmberechtigten bewilligten am 30. November einen Sonderkredit von 6,55 Millionen Franken für den Um- und Rückbau der bestehenden ARA Udligenswil und die Realisierung des Anschlusses an das Abwasser-Leitungsnetz von Real (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern). Letztere betreibt die ARA Buholz.

Die Udligenswiler Reinigungsanlage ist seit 1965 in Betrieb und leitet das gereinigte Wasser in den Würzenbach, von wo es in den Vierwaldstättersee gelangt. Deren Leistung genügt der heutigen Gewässerschutzgesetzgebung aber seit längerem nicht mehr. Deshalb hat der Kanton die Einleitbewilligung in den Würzenbach bis Ende 2021 befristet.

Das passiert mit der ARA Udligenswil Die heutige ARA Udligenswil wird zum grössten Teil rückgebaut werden. Vorerst wird auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger jedoch noch geprüft, ob eine sinnvolle Nutzung der beiden ovalen Oxidationsgräben und des grossen runden Nachklärbeckens möglich wäre. Der Schlammstapelraum und das Schlammstapelbecken werden künftig nicht mehr gebraucht. Das Fang- und das Klärbecken hingegen werden saniert und als Regenüberlaufbecken weiterbetrieben. Das Betriebsgebäude wird von Real als Technikraum verwendet und das grössere Rechengebäude durch die Gemeinde weitergenutzt. Um bei stärkeren Regenfällen die Leitungen von Udligenswil bis zur ARA Buholz nicht zu überlasten, wird künftig in solchen Fällen der nicht ableitbare Teil des Abwassers über die neu zu erstellende Hochwasserentlastung mit Siebrechen in Regenüberlaufbecken gelangen. Dort wird das von Feststoffen und ungelösten Stoffen befreite Mischabwasser in den Würzenbach abgeleitet, wo es dank des übrigen Regenwassers stark verdünnt wird. «Diese Mischwasserentlastung tritt nur bei starken Niederschlägen auf und entspricht den Vorgaben des Gewässerschutzgesetzes», betont REAL-Geschäftsleiter Martin Zumstein «Sollte es trotzdem zu untolerierbaren Belastungen kommen, wird nach einer Beobachtungszeit von zwei Jahren ein zusätzliches Regenbecken erstellt.»

Als Bestvariante für einen Ersatz ging in einem Systemvergleich der Anschluss an die ARA Buholz in Emmen hervor. «Die spezifischen Reinigungskosten pro Kubikmeter Abwasser sind bei grossen Anlagen geringer als bei kleinen, viel wichtiger aber ist die Entlastung des Würzenbachs und letztlich des Vierwaldstättersees», betont die Udligenswiler Bauvorsteherin Gisela Künzli-Huber (CVP).

Die biologische Reinigungsstufe mit Belüftungs- und Nachklärbecken bei der ARA Buholz. Bild: PD

«Der Anschluss von Udligenswil an die ARA Buholz ist vor allem aus Sicht des Gewässerschutzes wichtig», bestätigt Martin Zumstein, Vorsitzender der Real-Geschäftsleitung. «Der Würzenbach ist ein empfindliches Gewässer mit einer kleinen Wassermenge bei Trockenwetter. Das Abwasser aus der ARA Udligenswil macht einen grossen Teil davon aus. Dementsprechend ist der Bach bei trockenem Wetter trotz der erfolgten Abwasserreinigung dauernd belastet.» Der Anschluss Udligenswils an die ARA Buholz «entlastet die Luzerner Bucht insbesondere im Bereich der Mündung des Würzenbachs mitten im Strandbad Lido».

Auch Adligenswil profitiert

Nicht nur Udligenswil, sondern auch die Nachbargemeinde Adligenswil, die seit längerem an das Real-Leitungsnetz angeschlossen ist, werde vom neuen Anschluss profitieren, betont Zumstein. Der heute im Eigentum von Adligenswil stehende Hauptsammelkanal wird durch den Anschluss von Udligenswil nämlich neu zu einem Verbandskanal von Real. «Damit fallen in beiden Gemeinden die Kosten für deren Betrieb und Unterhalt weg, neu übernimmt diese Real», sagt Zumstein.

Gemäss der Udligenswiler Bauvorsteherin werden sich mit dem Anschluss an die ARA Buholz die jährlichen Betriebskosten für die Abwasserreinigung und Schlammbehandlung zwar reduzieren. «Es müssen aber die Abschreibungskosten der anstehenden Investitionen und die kalkulatorischen Zinsen mitberücksichtigt werden», sagt Gisela Künzli-Huber. «Ausserdem prüft die Gemeinde Udligenswil derzeit, ob der Unterhalt der privaten Abwassersammelleitungen künftig von der Gemeinde übernommen wird. Erst angesichts all dieser Aspekte kann ermittelt werden, ob die Abwassergebühren mittelfristig gesenkt werden können.»

Anschluss weiterer Gemeinden wird abgeklärt

Könnten in Zukunft weitere Gemeinden an die ARA von Real angeschlossen werden? «Aktuell laufen die Abklärungen für einen möglichen Anschluss der ARA Oberseetal mit den Gemeinden Inwil, Eschenbach, Rain und Ballwil an die ARA Buholz», sagt Zumstein. Auch die Gemeinde Schwarzenberg prüfe einen Anschluss. «Die Anschlüsse machen wie im Falle von Udligenswil vor allem aus Sicht des Gewässerschutzes Sinn, da die ARA Buholz eine ausgezeichnete Reinigungsleistung aufweist und ab 2025 auch die Mikroverunreinigungen in einer neuen Reinigungsstufe entfernen kann.»

Das Belüftungsbecken mit Belebtschlamm. Bild: PD

Für die Gemeinden sei der Anschluss kostenneutral beziehungsweise mittelfristig günstiger, sagt Zumstein, «da wegen dem Skaleneffekt die Reinigung auf einer Grossanlage deutlich günstiger ist». Zudem würden die Behörden von einer Aufgabe entlastet, welche in der Regel nicht zu den fachlichen Kernkompetenzen einer Gemeinde gehöre. Der Anschluss der beiden ARA Oberseetal und Schwarzenberg kann gemäss Zumstein mit der bestehenden Kapazitätsreserve der ARA Buholz bewältigt werden.

Schon ab Anfang 2021 ist Real auch für die ARA Rontal in Root zuständig. Diese ist jedoch auf dem neusten Stand der Technik und wird daher weiter betrieben.

Das Zulaufhebewerk der ARA mit Schneckenpumpen. Bild: PD