Kredit für Hochwasserschutz der ARA Surental genehmigt

ARA Surental Nach Hochwasser im vergangenen Jahr: Kredit für besseren Schutz genehmigt Der Hochwasserschutz der ARA Surental soll verbessert werden. Dafür haben die Delegierten der zwölf Verbandsgemeinden einem Kredit in der Höhe von 1,53 Millionen Franken zugestimmt. 11.05.2022, 10.00 Uhr

Der Gemeindeverband Abwasserreinigung Surental hat in Triengen einen Zusatzkredit für einen umfassenden Hochwasserschutz der ARA Surental beschlossen. Die Delegierten der zwölf Verbandsgemeinden haben diesem an ihrer Versammlung zugestimmt, heisst es in einer Mitteilung des Verbands. Der Kredit beläuft sich auf 1,53 Millionen Franken. Getragen wird das Vorhaben anteilsmässig durch die Spezialfinanzierung Abwasser der am Klärwerk angeschlossenen Verbandsgemeinden. Die Gebäudeversicherung Luzern steuert 185'000 Franken bei.