Interview «Das darf sich nicht mehr wiederholen»: Chefin des Zentralschweizer Pflegeverbands SBK über die Verletzung von Arbeitsrechten in der Corona-Zeit Arbeitsgesetze ausser Kraft setzen und Auszubildende an die Front schicken? Das kommt für Claudia Husmann, Geschäftsleiterin des Berufsverbandes der Pflegefachpersonen (SBK) Zentralschweiz, nicht mehr in Frage. Alexander von Däniken 07.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Angestellte aus den Pflegeberufen demonstrieren mit einem «Walk of Care» für bessere Arbeitsbedingungen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 27. Oktober 2020)

Eine Coronaprämie in Form eines 14. Monatslohns, mehr Rechte am Arbeitsplatz und bessere Arbeitsbedingungen: Schweizweit haben letzte Woche Pflegefachpersonen Forderungen gestellt, auch in Luzern. Gleichzeitig stiegen die Corona-Fallzahlen an. Claudia Husmann, Geschäftsleiterin des Berufsverbandes der Pflegefachpersonen (SBK) Zentralschweiz, sagt, welche der drei Forderungen am notwendigsten ist.

Die zweite Welle ist da. Mit welchen Gefühlen schauen die Pflegefachpersonen auf die steigenden Hospitalisationen?

Claudia Husmann, Geschäftsleiterin des Zentralschweizer Berufsverbands der Pflegefachpersonen. Bild: PD

Claudia Husmann: In manchen Spitälern ist man gut gerüstet; die Personalplanung ist dort vorausschauend gemacht und es sind auch die Pflegefachpersonen miteinbezogen worden. Das war auch bei der ersten Welle im Frühling schon so; etwa im Zuger Kantonsspital. In anderen Spitälern ist die Planung weit weniger fortgeschritten. Entsprechend steigt dort der Puls rasch.

Im Frühling hat die Politik die Arbeitsgesetze in den Spitälern kurzzeitig ausser Kraft gesetzt. Und zur Verstärkung wurden Auszubildende an die Front geholt.

Das darf sich nicht mehr wiederholen. Seit dem Frühling blieb den Verantwortlichen genügend Zeit, um sich für die zweite Welle vorzubereiten. Diese Massnahmen würden wir nicht mehr goutieren. Gerade vor dem Hintergrund des Fachpersonalmangels muss die Ausbildung der Pflegefachpersonen Priorität haben. Wir erwarten, dass die Spitäler nicht nur wirtschaftlich denken, sondern für die Patientensicherheit die nicht dringenden Eingriffe dem Bestand an Fachpersonal anpassen.

Ein Bündnis der Gesundheitsberufe hat letzte Woche eine Aktionswoche veranstaltet und klare Forderungen gestellt. Wie ist die Aktion angekommen?

Die Bevölkerung hat riesiges Verständnis für unsere Anliegen gezeigt. Es muss sich jetzt etwas bewegen bei den Arbeitsbedingungen des Gesundheitspersonals. Das zeigt auch die Unterschriftensammlung für die Pflegeinitiative: Die Initiative ist innert kürzester Zeit zu Stande gekommen. Ob die Politik und National- und Ständerat hier den Willen der Bevölkerung umsetzen, ist leider noch unsicher.

Das klingt nicht gerade optimistisch.

Schauen Sie: Seit 2009 wissen wir, dass sich der Pflegefachpersonalmangel zuspitzen wird. Bund und Kantone haben darauf mit der Förderung der Ausbildung reagiert. Aber das ist zu wenig. Das Problem sind nicht zu wenige Absolventinnen und Absolventen, sondern die Arbeitsbedingungen. Deswegen steigen immer mehr Pflegefachpersonen aus dem Beruf aus.

Weshalb?

Der Lohn spielt hier sicher auch eine Rolle. Noch wichtiger aber ist das Umfeld, in dem gearbeitet werden muss. Wenn eine teilzeitarbeitende Mutter an ihrem freien Tag innert Minuten jemanden organisieren muss, der auf das Kind aufpasst, weil das Spital oder Pflegeheim gerade mehr Personal braucht, läuft etwas falsch. Es braucht Massnahmen, damit die Pflegenden in ihrem Beruf gehalten werden können. Dazu zählt ein besserer Personalschlüssel, aber auch Mitsprache und Vertrauen.

Was meinen Sie mit Vertrauen?

Ich kenne Heime und Spitäler in der Zentralschweiz, die es mit der Arbeitszeiterfassung auf die Spitze treiben. Wenn eine Pflegefachperson am Morgen eine Viertelstunde früher einstempelt, weil sie zum Beispiel während der Schicht nicht mehr dazu kommt, sich über den aktuellen Zustand der Patienten zu informieren, werden diese 15 Minuten automatisch wieder gestrichen. Ihre Schicht würde ja erst um sieben beginnen, also ist alles davor keine eigentliche Arbeitszeit? Oder wenn eine Pflegefachperson nur 15 Minuten Mittagspause machen kann, weil es einer Patientin gesundheitlich sehr schlecht geht, werden im System automatisch 30 Minuten draus, damit die gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit ausgewiesen werden kann. Diese Minutenzählerei gibt es auch beim Kleiderwechsel. An vielen Orten zählt das Umkleiden in die hygienische Arbeitskleidung nicht zur Arbeitszeit. Solche Sachen zehren an der Energie und Motivation der Betroffenen und machen den Beruf unattraktiv.

Der Luzerner Regierungsrat hat zuerst ein Besuchsverbot in Spitälern und Pflegeheimen erlassen, es dann aber wieder etwas gelockert. Wie gross war Ihre Erleichterung?

Sehr gross. Für viele betagte und stark pflegebedürftige Menschen ist es sehr zentral, ein- oder zweimal die Woche Besuch von ihren Angehörigen zu erhalten. Sie können ja oft nicht allein aus dem Haus. Das haben wir auch im Frühling gemerkt, als das Besuchsverbot länger in Kraft war. Immerhin hatte jene Phase auch Gutes gezeigt: Nicht nur Pflegende, alle Heimangestellten haben sich besonders bemüht, die Unsicherheit und Einsamkeit der Bewohnenden zu lindern.

«Besuche sind zentral»: Eine Pflegeheimbewohnerin spricht im Altersheim Kirchfeld in Horw mit einem Familienmitglied. Philipp Schmidli (17. April 2020)

Auslöser für das neuerliche kurzzeitige Besuchsverbot war ein Vorfall im Kurhaus Weggis. Was wissen Sie darüber?

Ich nehme an, dass auch hier die Personalplanung nicht reibungslos verlief, sprich: Dass die Personalressourcen insbesondere beim Fachpersonal immer schon zu knapp bemessen waren. Wie es letztlich zu den Fällen gekommen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Sollte aber das Personal ebenfalls – wie es in der «Luzerner Zeitung» vom 23. Oktober angetönt wurde – in Isolation im Kurhaus gesteckt worden sein, würden wir das rechtlich prüfen.

Zurück zu den Spitälern. Teilen Sie die Einschätzung von Infektiologe Marco Rossi, dass die Betten und Geräte nicht das Problem sind?

Absolut. Gerade das Personal auf Intensivstationen ist generell knapp. Dass in dieser Krise mit kurzen Umschulungen reagiert wird, ist zwar vertretbar, birgt aber auch ein Risiko.

Welches?

Nach der Krise könnte die Politik sagen: Seht ihr, mit einer Umschulung innert weniger Tage funktioniert es. Ausgeblendet wird, dass es für eine Krise funktioniert, längerfristig aber auf Kosten der Versorgungsqualität geht. Nicht umsonst dauern Ausbildungen berufsbegleitend normalerweise mehrere Monate und nicht Tage.

Befürchten Sie, dass noch mehr Pflegefachpersonen den Job kündigen, wenn sich die Situation nicht verändert?

Ja, schon jetzt nehmen viele Abstand. Was schade ist, weil es ein sehr spannender Beruf ist – nahe an Menschen und mit der Möglichkeit, das vielfältige Fachwissen täglich anzuwenden. Aber irgendwann kippt die Waage, wenn die Arbeitsbedingungen nicht mehr stimmen.

Und für die nächsten Monate: Sind sie da für die Spitäler optimistisch?

Ja, weil ich weiss, dass alle Pflegenden bereit sind, ausserordentliche Leistungen zu erbringen. Das darf nur nicht Dauerzustand bleiben.