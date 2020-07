Wegen steigender Arbeitslosigkeit: Luzerner RAV haben um zehn Angestellte aufgestockt Seit Mai arbeiten befristet zehn Personen mehr in den Luzerner Arbeitsvermittlungszentren. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Kanton zeitgleich auf 5601 – so viele waren es letztmals vor zehn Jahren. Alexander von Däniken 10.07.2020, 05.00 Uhr

Wäre die Behörde WAS (Wirtschaft, Arbeit, Soziales) ein Thermometer, würde es für den Kanton Luzern starkes Fieber anzeigen. Seit Beginn der Coronakrise sind die Mitarbeiter um Leiter Martin Bucherer im Dauereinsatz. Aktuell ist zirka 8000 Unternehmen im Kanton Luzern Kurzarbeit bewilligt worden. Gestützt auf die rund 18‘000 Abrechnungen, welche die Unternehmen monatlich einreichen, wurden bisher etwa 184 Millionen Franken an Kurzarbeitsentschädigung ausgerichtet.

Für den Monat April wurden am meisten Abrechnungen eingereicht. Immerhin: «Die Anzahl monatlicher Abrechnungen ist abnehmend. Rund 1400 Abrechnungen sind noch pendent, die meisten davon betreffen den Monat Juni», sagt Martin Bucherer.

In drei Monaten 37,9 Prozent mehr Arbeitslose

Obwohl sich bei den Gesuchen um Kurzarbeitszeitentschädigung eine Erholung abzeichnet, hat das Sozialversicherungszentrum WAS nicht weniger zu tun. Denn es hat auch die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) unter sich. Deren fünf gibt es im Kanton – und deren Arbeit nimmt stetig zu. Im Februar dieses Jahres waren noch 4062 Arbeitslose im Kanton Luzern registriert, im Mai waren es 5601. Das ist eine Zunahme von 37,9 Prozent in drei Monaten.

Die Arbeitslosenquote beträgt nun 2,4 Prozent. So hoch war sie zum letzten Mal im Jahr 2010. Im Vergleich zum Mai 2019 betrug der Anstieg der Arbeitslosen auf diesen Mai 53,3 Prozent. Am meisten neue Arbeitslose vermeldete das Gastgewerbe mit einem Nettozugang von 325 Personen, gefolgt vom Handel/Motorfahrzeuge mit 233.

Immerhin: Im Juni ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen im Kanton Luzern wieder leicht gesunken – auf 5450 Personen.

Luzerner RAV beschäftigen 133 Personen

Das Team um Martin Bucherer hat rechtzeitig auf den Anstieg der Arbeitslosenzahlen reagiert. Und auf Mai zehn zusätzliche Personen für die RAV eingestellt. Die Anstellungen sind auf ein Jahr befristet, wie Bucherer betont. Zurzeit arbeiten 133 Personen mit verschiedenen Arbeitspensen und Aufgaben in den RAV. Bezahlt wird das Personal von der Arbeitslosenversicherung des Bundes. Eingesetzt werden die temporären Kräfte dort, wo es sie gerade braucht. Wie der «Blick» kürzlich berichtete, werden die RAV schweizweit um über 200 Stellen aufgestockt.

Die Coronakrise macht sich beim WAS nicht nur bei den Kurzarbeitsentschädigungen und den Beratungen in den RAV bemerkbar. So kontrolliert die dem WAS zugeordnete kantonale Industrie- und Gewerbeaufsicht (Kiga) zusammen mit der Gastgewerbe- und Gewerbepolizei sowie der Lebensmittelkontrolle Betriebe auf deren Abstands- und Hygieneeinhaltung. Martin Bucherer: «Bis heute wurden von der Kiga im Kanton Luzern 426 Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe mit 3740 Mitarbeitenden kontrolliert.»

Die Kontrollen zu Covid-19-Schutzmassanhmen werden seit der Lockerung am 19. Juni 2020 im Rahmen von normalen Kontrollen durchgeführt. «Wöchentlich werden zurzeit von allen Behörden 60 bis 80 Betriebe kontrolliert», so Bucherer weiter. Rechnet er mit weiterem Personalbedarf? Man versuche in erster Linie, die Arbeitslast mit internen Personalverschiebungen aufzufangen. «Wo dies nicht möglich ist, wird zusätzliches Personal eingestellt.»