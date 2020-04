Arbeitsunfall beim Luzerner Kapellplatz: Kranmonteur aus 57 Metern Höhe schwer verletzt geborgen Am Montagmorgen kam es bei der Baustelle beim Kapellplatz zu einem Unfall. Ein Mann verletzte sich schwer. Der Unfallhergang ist noch unklar. Aktualisiert 20.04.2020, 09.24 Uhr

(jwe) Auf der Baustelle des ehemaligen Bekleidungsunternehmens C&A auf dem Kapellplatz in der Stadt Luzern ist es am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr zu einem Unfall gekommen. Die Luzerner Polizei schreibt in einer Mitteilung: «Ein Kranmonteur verletzte sich bei der Demontage eines Kranes auf der dortigen Baustelle erheblich. Der Mann wurde von Spezialisten der Luzerner Polizei mit einem Hilfskran aus 57 Meter Höhe geborgen.