Archäologen-Streit endet für den Kanton Luzern bitter – Grabungsleiter muss Dokumentationen nicht rausrücken

Hans Rudolf Sennhauser gilt in der Schweiz als Experte für mittelalterliche Kunstgeschichte und Kirchenarchäologie. Ab 1956 wurde er als Bundesexperte eingesetzt und leitete zahlreiche Kirchen- und Klosterausgrabungen. 2009 gründete er die Stiftung für Forschung in Spätantike und Mittelalter und brachte die Dokumentationen verschiedener Ausgrabungen der ganzen Schweiz in die Stiftung ein. Diese sind in einem alten Riegelhaus in Bad Zurzach untergebracht.

Während archäologische Funde gemäss schweizerischem Zivilgesetzbuch klar den Kantonen gehören, ist dies bei den zugehörigen Dokumentationen wie Plänen und Fotografien nicht gesetzlich geregelt. Ohne diese sind archäologische Funde für die Forschung weitgehend nutzlos. Dem Kanton Luzern fehlen Dokumentationen von fünf Grabungen – unter anderem jene der Johanniterkommende Hohenrain, der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Grossdietwil und der Pfarrkirche St. Pankratius in Oberkirch.

Luzern, Basel-Stadt und St. Gallen reichten Klagen gegen die Stiftung ein. Basel-Stadt erzielte 2015 im Streit um Dokumentationen zum Basler Münster einen Erfolg. 2018 reaktivierte Luzern seine zwischenzeitlich sistierte Klage. Letztes Jahr unterlag St. Gallen vor dem Obergericht im Streit um Dokumentationen zu Grabungen des Klosterbezirks in der Kathedrale. (sb)