Krienser Megaprojekt Die letzte Pilatus-Tower-Einsprecherin: Wer ist Archicultura und was will die Stiftung? Als letzte Einsprecherin wehrt sich Archicultura gegen den Bau des Krienser Pilatus Towers – Volks-Ja hin oder her. Die Stiftung bringt mit ihren Rekursen Bauherrschaften schon mal um Millionen von Franken. Roman Hodel Jetzt kommentieren 30.12.2021, 18.00 Uhr

Weil der Pilatus Tower die Ansicht der Pilatus-Lopper-Krete massiv störe, müsse der 113 Meter hohe Turm auf 80 Meter runter. Das fordert die Stiftung Archicultura – als Einzige hält sie an ihrer Einsprache gegen das Baugesuch fest. Zwar sei man für ein Gespräch mit der Bauherrschaft grundsätzlich bereit, sagte Stiftungspräsident Werner Jäggi kürzlich zu unserer Zeitung:

«Wesentliches Diskussionsthema ist für uns aber die Höhe – wir fordern eine Reduktion –, und dazu ist die Bauherrschaft nicht bereit. Wozu also ein Gespräch?»

Der künftige Pilatus Tower (rechts) vom Hotel Himmelrich aus gesehen. Visualisierung: PD

Gegründet wurde Archicultura 1996 in Luzern als von Gönnern finanzierte Stiftung zur Pflege intakter Orts- und Landschaftsbilder. Im Stiftungsrat sitzen aktuell fünf Personen. Archicultura will laut ihrer Website «Verunstaltungen» und «architektonisches Chaos» verhindern und redet dort Klartext: «Grosse Teile der Schweiz gehören heute zu den baulich hässlichsten Gebieten Europas.» Kein Wunder ist die Website mit einem intakten, pittoresken Städtchen am Mittelmeer illustriert. Das Leitbild der Stiftung heisst: «Nachhaltig in die Zukunft – mit Neu und Alt in Harmonie.» Was sie darunter versteht, veranschaulicht die Aufnahme einer Häusergruppe im Dorfkern von Umiken (AG): Alt- und Neubauten sind optisch kaum voneinander zu unterscheiden.

Website ist 2016 stehengeblieben

In den ersten Jahren ihres Bestehens zeigte sich die Stiftung aktiv: Mit Wanderausstellungen und Broschüren sensibilisierte sie die Schweizer Bevölkerung für intakte Ortsbilder. Für Letztere wurde sogar eine Medaille vergeben: Allerdings nur einmal, 1998, an die Walliser Gemeinde Imfeld. Seither konzentriert sich die Stiftung auf politische Engagements und Rekurse gegen Bauprojekte. So engagierte sich Archicultura etwa 2014 für die Ecopop-Initiative «Stopp der Überbevölkerung», weil «die Bevölkerungsexplosion eine Grundursache für schlechte Ortsbildqualität» sei, wie es auf der Website heisst. Diese ist optisch und inhaltlich nicht gerade auf dem neuesten Stand. Unter «Aktuelle Mitteilungen» steht zuoberst ein Aufruf von 2016: Man möge bitte bei der Rettung des Mythenschlosses helfen, laut Archicultura «eines der prächtigsten Bauten der Zürcher Quaianlagen». Wer da jetzt noch einsteigen möchte, kommt allerdings zu spät. Das Gebäude wurde letztes Jahr abgerissen.

Im Einsatz für Kulissenarchitektur

Das Mythenschloss, ein imposantes Büro- und Wohngebäude in Zürich-Enge, sagt etwas aus über das Verständnis von Baukultur bei Archicultura. Vom Zürichsee her sah das Auge zwar eine neoklassizistische Fassade, nur war diese rekonstruiert. Das wahre Gesicht zeigte der Komplex von allen anderen Seiten: eine nüchterne, bronzefarbene Metall-Glas-Fassade. Es handelte sich effektiv als Ganzes um einen Neubau von 1987/88.

Vorne rekonstruiert, hinten das wahre Gesicht: Das 1988 bezogene Mythenschloss wurde nach nur 32 Jahren abgerissen. Bild: PD/Swiss Re

Der ursprüngliche, 1924/25 erstellte Wohnpalast war fünf Jahre zuvor abgerissen worden. Deshalb hat der Zürcher Stadtrat das Gebäude 2016 nicht unter Denkmalschutz gestellt. Archicultura rekurrierte gegen diesen Entscheid – vergeblich. Abgewiesen wurde 2014 auch der Rekurs gegen den Erweiterungsbau des Zürcher Kunsthauses. Wegen der dadurch entstandenen Verzögerung verteuerte sich das Projekt für die Bauherrschaft laut deren Angaben aber um zwei Millionen Franken.

Ebenfalls erfolglos – sogar bis vor Bundesgericht – wehrte sich Archicultura gegen das Neubauprojekt «Francesco» im Garten des Klosters Wesemlin in Luzern. Zusammen mit zwei Anwohnern und einer Immobilienfirma hatte die Stiftung unter anderem beanstandet, dass der moderne Holzbau nicht mit dem Denkmalschutz vereinbar sei, nicht ins Ortsbild passe und wegen seiner Grösse die Nachbarhäuser erdrücke.

Archicultura verhinderte «hässlichen Betonklotz» im Hergiswald

Die letzten Erfolge der Stiftung liegen ein paar Jahre zurück: 2013 bekämpfte Archicultura erfolgreich Hochhauspläne im Luzerner Gebiet Seeburg. Zudem verhinderte sie 2011 zusammen mit dem Landschaftsschutzverband Vierwaldstättersee mittels Beschwerden das erste Ersatzneubauprojekt der Albert-Koechlin-Stiftung (AKS) für das Restaurant Sonne Hergiswald oberhalb von Kriens.

Das alte Restaurant Sonne Hergiswald. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 14. März 2011)

Geplant war ein «hässlicher Betonklotz», wie die Gegner – darunter auch viele Krienserinnen und Krienser – damals monierten:

So hätte das erste Neubauprojekt aussehen sollen, etwas oberhalb des bisherigen Restaurants gelegen. Visualisierung: Raumgleiter Zürich

Das aus Archicultura-Sicht erhaltenswerte Gasthaus wurde zwar später trotzdem abgerissen. Doch beim inzwischen realisierten Projekt setzte die AKS dann auf einen Holzbau, der sich optisch am Vorgängerbau orientiert:

Das neue Hotel-Restaurant Hergiswald. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 29. März 2019)

