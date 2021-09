Flugplatz Emmen: Grossübung von Feuerwehr, Sanität und Polizei

Areal Flugplatz Emmen Umgekipptes Postauto mit Verletzten – rund 120 Einsatzkräfte proben den Ernstfall Zerborstene Scheiben, Rauchsäulen und Kunstblut: Auf dem Flugplatz Emmen führten die Feuerwehren von Emmen, Hochdorf und Region Sursee eine Grosseinsatzübung durch. Ein Augenschein vor Ort. Kathrin Brunner Artho Jetzt kommentieren 12.09.2021, 16.44 Uhr

Es ist eine Szene wie aus einem Film: Ein Postauto liegt zur Seite gekippt auf der Strasse, darin stecken die Fahrgäste fest und schreien nach Hilfe. Weiter hinten hat ein Gelenkbus ein weiteres Auto eingequetscht. In einem silbrigen VW Golf, sitzen Kinder auf der Rückbank und sehen, wie kleine Flammen aufsteigen. Künstlich ausgelöste Rauchsäulen dramatisieren das ganze Spektakel. Was wie der Schauplatz eines Actionfilms aussieht, ist in Wahrheit eine Grosseinsatzübung der Feuerwehren von Emmen, Hochdorf und Region Sursee.

Feuerwehrleute bei der Grosseinsatzübung auf dem Areal des Flugplatzes Emmen.

Bild: Nadia Schärli (Emmen, 11. September 2021)

Auf dem Areal des Flugplatzes Emmen errichten die Einsatzkräfte am Samstag drei Unfallszenarien: Ein umgekipptes Postauto, welches einen Personenwagen einklemmt, ein Gelenkbus, der aus der Bahn geraten und mit einem weiteren Auto kollidiert ist sowie noch ein Auto, das zu brennen beginnt. Auf allen drei Plätzen spielen Freiwillige als Patienten mit – von der Feuerwehr als Figuranten bezeichnet.

Nebst der Feuerwehr sind auch Polizei und Rettungssanitäter sowie ein Helikopter der Luftrettung «AAA» auf dem Übungsareal dabei. Das Zusammenspiel der vier Einheiten ist ebenfalls Teil der Übung.

Einsatzleitung teilt Unfallstelle zuerst in überblickbare Teile ein

Der Einsatz startet um 13 Uhr, als die ersten Pionier- und Tanklöschfahrzeuge eintreffen. Zuerst betritt die Einsatzleitung die Unfallstelle. Ihre Aufgabe ist es, sich einen Überblick zu verschaffen und anschliessend die Unfallstelle in überblickbare Teile einzuteilen. Sobald die Einsatzleitung dies getan hat, schicken sie die Einsatzkräfte gruppenweise an die Unfallstellen.

Feuerwehrleute bei der Grosseinsatzübung auf dem Areal des Flugplatzes Emmen.

Bild: Nadia Schärli (Emmen, 11. September 2021)

Eilig versuchen die Feuerwehrmänner und -frauen, die Verletzten zu bergen. Welche Priorität welche Unfallstelle hat, entscheidet die Einsatzleitung. «Es ist immer schwierig abzuschätzen, wo als erstes Hilfe geleistet werden soll», sagt Marcel Zihlmann, Kommandant der Feuerwehr Region Sursee, und fügt an:

«Auch wenn der Bus mehr Verletzte zählt, müssen wir uns zuerst um das Auto mit den Flammen kümmern. Ein brennendes Auto mit Gasbetrieb birgt die Gefahr zu explodieren.»

Noch folgt alles einem ruhigen und geordneten Ablauf. Im Ernstfall sei die Anspannung und Hektik anders, so Zihlmann. Die Einsatzkräfte haben es geschafft, die Flammen des Fahrzeugs zu löschen und die Passagiere zu retten. Unversehrt werden jene, die die Verletzten spielen, von der Unfallstelle begleitet. Als schwierig entpuppt sich das Szenario mit dem Postauto. In Ernstfall ist damit zu rechnen, dass Passagiere eingeklemmt werden. Deshalb wurden einige Figuranten mit Metallbändern an die Sitzbänke fixiert.

Das sind die Aufgaben der Offiziere Front und Sicherheit

«Wir müssen die Situation so naturgetreu wie möglich simulieren», sagt Zihlmann, während er beobachtet, wie zwei Feuerwehrmänner vorsichtig die Scheibe des Autos einschlagen. Anweisungen erteilt der Offizier Front. Er gibt den Einsatzkräften die Reihenfolge der Eingriffe vor. Einige Schritte entfernt steht der Offizier Sicherheit. Seine Aufgabe ist es, nicht nur die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten, sondern auch die der Einsatzkräfte. Mit einem wachsamen Auge behält er den Überblick.

Ein «Verletzter» wird im Rahmen der Grosseinsatzübung auf dem Areal des Flugplatzes Emmen betreut.

Bild: Nadia Schärli (Emmen, 11. September 2021)

Rettungssanitäter nehmen Triage vor

Es ist drückend heiss und die Sonne brennt erbarmungslos auf die Einsatzkräfte, welche in ihren Schutzanzügen die 25 Kilogramm schweren Spreizer und Scheren heben. Ein Schnitt, es knackt laut und die Tür fällt auf den Asphalt. Die Sanitäter werden gerufen. Sie legen einen Figuranten sorgfältig auf eine Tragbare, transportieren ihn von der Unfallstelle und kümmern sich um seine künstliche Verletzung. Auch wenn die Wunde nur aufgemalt ist, wird einem mulmig beim Anblick des aufgerissenen Schienbeins, aus dem Kunstblut tropft. Die Rettungssanitäter nehmen eine Triage vor und teilen die Verletzten nach Schweregrad ein. Das Aufnehmen der Personalien nimmt die Polizei vor.

Ein Polizist nimmt die Personalien eines «Verletzten» auf.

Bild: Nadia Schärli (Emmen, 11. September 2021)

Vorbereitungen dauern ein Jahr

Die Grosseinsatzübung dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Um 14.30 Uhr sind alle Figuranten geborgen. Erleichtert können sich die rund 120 Einsatzkräfte in den Schatten zurückziehen. «Die Vorbereitungen dauerten ungefähr ein Jahr», sagt Marcel Zihlmann. Dazu gehört die frühzeitige Anfrage beim Flugplatz Emmen, das Organisieren der Fahrzeuge und die Rekrutierung der Figuranten. Am Ende treffen sich alle Einsatzkräfte und Figuranten in der Halle, um an der Schlussbesprechung teilzunehmen. Zihlmann sagt:



«Man kann und soll nach einer solchen grossen Übung immer was mitnehmen zum Verbessern, aber es ist sehr gut gelaufen und die Patienten konnten rasch und sicher geborgen werden.»