Stadt Luzern erhält Gedenkort beim Armee-Ausbildungszentrum

Armee-Ausbildungszentrum Stadt Luzern erhält eine Gedenkstätte für verstorbene Soldatinnen und Soldaten Aus über hundert eingereichten Projekten hat sich ein Team aus Basel durchgesetzt. Kernstück der Installation ist eine hohe Messingstele. Simon Mathis 17.02.2022, 14.41 Uhr

Beim Armee-Ausbildungszentrum Luzern (AAL) in der Stadt Luzern wird in rund zwei Jahren ein Gedenkort errichtet. Er soll an verstorbene Armeeangehörige erinnern, aber auch an Zivilpersonen, die bei militärischen Unfällen gestorben sind. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) lancierte dafür 2020 einen Ideenwettbewerb. Nun stehen die Sieger fest: Die Jury hat das Projekt «monumoira» der beiden Basler Andreas Schneider und Philipp Schallnau einstimmig zum Siegerprojekt erkoren, wie es in einer Mitteilung heisst.