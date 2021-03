Armee Flugplatz Emmen wird für den 24-Stunden-Betrieb der Luftpolizei fit gemacht Während des Sommers wird die Schweizer Luftwaffe ab Emmen zu den Ernstfällen, den sogenannten «Hot Missions», aufbrechen. Neu sind die Flieger rund um die Uhr einsatzbereit. Die neuen Abläufe wurden diese Woche 1:1 durchgespielt. Robert Knobel 17.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein F/A-18 Hornet Kampfjet der Schweizer Luftwaffe rollt zum Hangar vom Militärflugplatz Emmen. Bild: Philipp Schmidli (9. August 2017)

Seit Januar 2021 ist der Luftpolizeidienst der Schweizer Luftwaffe rund um die Uhr auf Pikett. Falls nötig, können die Piloten also auch mitten in der Nacht einen Ernstfall, eine sogenannte «Hot Mission», ausführen. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn ein Flugzeug unerlaubt in den Schweizer Luftraum eindringt. Oder wenn ein Flugzeug technische Probleme hat und zur Landung begleitet werden muss. Auch die Begleitung von Staatsjets gehört zu den Aufgaben der Luftpolizei.

Im Ernstfall muss es schnell gehen

Normalerweise ist die Luftpolizei in Payerne stationiert. Im Sommer ist der dortige Flugplatz allerdings wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen. In dieser Zeit, konkret zwischen Mitte Juni und Mitte Juli, übernimmt der Militärflugplatz Emmen die Funktion der Hauptbasis. Um auch in Emmen für den neuen 24-Stunden-Modus gerüstet zu sein, hat die Luftwaffe am Montag und Dienstag die Abläufe trainiert. Dabei wurden alle Massnahmen und Alarmierungen für mögliche «Hot Missions» 1:1 durchgespielt. Paul Jäger, stellvertretender Flugplatzkommandant in Emmen, sagt:

«Nach einem Alarm müssen die Piloten spätestens nach 15 Minuten in der Luft sein.»

Das habe gut geklappt – auch wenn die F/A-18 dann nicht wirklich abgehoben sind, sondern auf dem Rollfeld blieben. Deshalb blieb es in den letzten beiden Tagen in der Region Luzern auch weitgehend ruhig – die F/A-18 waren einzig bei ihrer Ankunft aus Payerne am Montag und bei ihrem Abflug am Dienstag zu hören.

In einer Betriebshalle der Ruag beim Flugplatz in Emmen werden die Kampfjets des Typs F/A-18 repariert.

Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 5. August 2020)

Denn geübt wurde weniger das Fliegen an sich, sondern vor allem die Abläufe, die Verbindungen und die speziell für die Luftpolizei eingerichteten technischen Anlagen am Boden. Und da müssen nicht nur die Piloten schnell startklar sein, sondern auch das Bodenpersonal – vom Mechaniker bis zum Logistiker Pistenunterhalt – muss innert Kürze verfügbar sein. In Emmen dient dazu die neue Halle 7 (Zentrum Luftfahrzeugerprobung). Dort wurden zwei Boxen zusätzlich für den Luftpolizeidienst eingerichtet – mit der Möglichkeit zur direkten Betankung, den Sicherheitsanlagen für bewaffnete Flugzeuge sowie Unterkünfte für Piloten und Bodenpersonal.

Drei bis vier «Hot Missions» ab Emmen

Paul Jäger schätzt, dass es während der Stationierung der Luftpolizei in Emmen im Sommer drei bis vier «Hot Missions» geben könnte. Ob sich die Zahl durch den neuen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst erhöhen wird, wird sich zeigen. Pro Jahr zählt die Luftwaffe normalerweise 25 bis 30 solche Missionen, wobei es 2020 wegen des allgemein geringen Luftverkehrs weniger waren.

Wenn's ganz schnell gehen muss, gibt's einen Überschallknall

Bei den «Hot Missions» handelt es sich meist um schwerwiegende Vorfälle in der Luft. So kommt es beispielsweise vor, dass sich ein Flugzeug der Schweiz nähert, zu dem keine Funkverbindung möglich ist. Die Luftwaffe steigt dann zu diesem Flugzeug hoch und versucht, mit dem Piloten Kontakt aufzunehmen. Ignoriert der Pilot die Kontaktaufnahme, kann die Luftwaffe Warnschüsse abgeben. Sollte gar eine feindliche Absicht erkennbar sein – was freilich noch nie vorgekommen ist – könnte der Bundesrat den Einsatz von Waffen anordnen. Bei einer «Hot Mission» muss es jeweils sehr schnell gehen – so schnell, dass die F/A-18 manchmal sogar die Schallmauer durchbrechen und einen Überschallknall auslösen. Das ist im Schnitt bei jeder zweiten «Hot Mission» der Fall.

Wesentlich häufiger als solche Ernstfälle sind die sogenannten «Live Missions»: Routinekontrollen in der Luft, beispielsweise von Staatsflugzeugen, die den Schweizer Luftraum nur mit diplomatischer Freigabe benützen dürfen. Pro Jahr fliegt die Luftwaffe rund 300 solcher Live Missions.