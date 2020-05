Berufliche Engagements eines Luzerner SVP-Kantonsrats sorgen für Wirbel Der Luzerner SVP-Politiker Armin Hartmann hat bei der Umsetzung der Aufgaben- und Finanzreform eine spezielle Position inne. Das bringt ihm Kritik ein. Evelyne Fischer 22.05.2020, 17.00 Uhr

Es brodelt in der Gerüchteküche. Protagonist der Kolportage: Armin Hartmann, 42, SVP-Kantonsrat aus Schlierbach. Dem Ökonomen und selbstständigen Unternehmer wird nachgesagt, er arbeite auf Mandatsbasis für das kantonale Finanzdepartement.

Ein vernetzter Mann: SVP-Kantonsrat Armin Hartmann. Bild: Pius Amrein (Schlierbach, 27. Februar 2019)

Wer auch immer dieses Süppchen angerührt haben mag: Es fehlt ihm an Salz und Pfeffer. Denn Hartmann sagt auf Anfrage:

«Ich hatte nie eine Geschäftsbeziehung mit dem Finanzdepartement. Aufgrund meiner Tätigkeit im Kantonsrat würde ich eine solche Anfrage auf jeden Fall ablehnen.»

Nicht von der Hand weisen lässt sich allerdings: Hartmanns berufliche Verflechtungen könnten solche Gerüchte leicht befeuern. Er gehört mehreren Verwaltungsräten an und präsidiert unter anderem den Luzerner Hauseigentümerverband. Und: Eine nach wie vor spezielle politische Rolle spielt der SVP-Mann bei der Aufgaben- und Finanzreform AFR 18. Er vertrat den Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) in der Projektsteuerungsgruppe und gehört nun der Begleitgruppe an, welche die Regierung im Dezember zur Umsetzung der AFR 18 einberufen hat. Zusammen mit dem VLG und den Gemeindevertretern will der Kanton bis 2024 einen Wirkungsbericht erstellen.

Bloss: Hartmann ist seit seinem Rücktritt als Ammann von Schlierbach per Ende 2019 kein Gemeindevertreter mehr. Und aus dem VLG schied er schon sechs Monate zuvor aus. Im Auftrag des VLG erstellte er aber im letzten September eine Analyse über die AFR 18. Mehr dazu lesen Sie in folgender Box:

VLG: «Interne Kurzanalyse ist kein Wirkungsbericht» Der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) bestätigt: Armin Hartmann hat im September 2019 auf Kosten des Verbands eine Kurzanalyse zur Aufgaben- und Finanzreform AFR 18 erstellt. «Diese war ein Ergebnis einer ersten Aussprache des VLG-Vorstandes mit Gemeindevertretern des damaligen AFR-Nein-Komitees im August 2019», sagt Geschäftsführer Ludwig Peyer, der für die CVP im Kantonsrat politisiert. Das interne Papier sei danach den Gemeinden zugestellt worden. «Dabei handelt es sich weder um einen Wirkungsbericht, noch um eine Rechtfertigung der AFR. Das Papier sollte die Gemeinden im Budgetprozess unterstützen, in dem es erste Auswirkungen der AFR auf Basis der kantonalen Budgetzahlen aufzeigte.»



SP sieht «problematische Doppelrolle»

Bei SP-Kantonsrat David Roth, der zwei Vorstösse über mögliche AFR-Fehlberechnungen eingereicht hat, kommen diese Verstrickungen sehr schlecht an. «Armin Hartmanns Doppelrolle als Mitglied der Projektsteuerung und Kantonsrat war schon vorher problematisch. Dass er nun ohne Gemeinderatsmandat in der Begleitgruppe verbleibt, ist die Spitze der Fehlkonstruktion.» Hartmann, der im Kantonsrat die einflussreiche Planungs- und Finanzkommission präsidiert, gerate in einen Rollenkonflikt.

«Ihm fehlt die notwendige kritische Distanz.»

Die Regierung gewähre Hartmann «einen viel tieferen Einblick in die Mechanismen und eine viel weitere Mitsprache». Dass das Vertrauensverhältnis zwischen Parlament und Regierung gestört sei, werde im Planungsbericht über die politische Kultur festgestellt, der in der Septembersession behandelt werden soll. Roth sagt: «Mit einer solchen Verflechtung von Einflüssen und Interessen leistet die Regierung dieser Problematik weiteren Vorschub.»

Finanzdirektor negiert mögliche Befangenheit

Davon will man in Luzern nichts wissen: Damit Armin Hartmann sein Know-how aus der Projektsteuerung weiterhin einbringen könne, sei er Mitglied der zehnköpfigen Begleitgruppe, sagt Finanzdirektor Reto Wyss (CVP). «Die Gemeindevertreter sind aber nicht in dieses Gremium gewählt worden, um ausschliesslich ihre Gemeinde zu vertreten, sondern die verschiedenen Interessen aus Sicht der Gemeinden.»

Hartmann sei unbestritten ein «grosser und wichtiger Wissensträger», verfüge aber über den gleichen Kenntnisstand wie alle übrigen Projektmitglieder. «Folglich besteht auch kein Grund zur Annahme, dass Armin Hartmann befangen ist.»

Hartmann arbeitet jetzt in der Gemeindeverwaltung

Auch Hartmann kontert die Kritik von links: «Das Wissen um die Mechanismen habe ich mir in meiner Ausbildung und in 16 Jahren politischer Tätigkeit hart erarbeitet.» Diese Chance stehe allen Kantonsräten offen.

Hinzu komme: Er sei zwar kein Gemeinderat mehr, aber weiterhin Vertreter einer kommunalen Verwaltung: «Seit Anfang Jahr leite ich in einem 35-Prozent-Pensum den Bereich Finanzen und Infrastruktur bei der Gemeinde Schlierbach.» Thematisch knüpft er an seine Tätigkeit als Ammann an – allerdings ohne Entscheidungsbefugnis.

Die Mitsprache der Gemeinden bei der AFR basiere auf einer «sauberen rechtlichen Grundlage», so Hartmann. «Die Regierung beurteilt von Fall zu Fall, welche Interessenvertretungen in einen politischen Prozess einzubeziehen sind.»