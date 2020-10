Luzerner Spitäler und Praxen sind wegen Coronatests stark gefordert – nun sollen weitere Testzentren entstehen Weil sich viele Leute testen lassen, steigt die Belastung für die Tester – doch Entlastung ist in Aussicht. Derweil muss, wer sich testen lässt, je nach Testvolumen und Laborkapazität bis zu 72 Stunden auf das Resultat warten. Reto Bieri 22.10.2020, 20.15 Uhr

Coronatest im Auto: Das Drive-in-Testcenter auf der Allmend ist seit dieser Woche wieder in Betrieb. Es soll Spitäler und Arztpraxen entlasten.



Bild Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Oktober 2020)

Im Kanton Luzern nimmt nicht nur die Anzahl Coronafälle zu, sondern auch die Tests. Im Durchschnitt der letzten sieben Tage wurden rund 780 Tests täglich gemacht. Zum Vergleich: Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 470 Tests pro Tag. «Wir hatten also innert einer Woche eine Zunahme der durchgeführten Tests um rund 50 Prozent», sagt Christos Pouskoulas, Leiter Gesundheitsversorgung, Dienststelle Gesundheit und Sport. Das sei eine Herausforderung. «Wir begrüssen den gemeinsamen Einsatz von Hausärzten, Spitälern und kantonalen Testzentren, um mit der steigenden Nachfrage nach Tests Schritt zu halten.»

Das Testvolumen in der Hirslanden Klinik St.Anna habe in den letzten Tagen stark zugenommen, bestätigt Lukas Hadorn, Leiter Kommunikation. «Wir sind mehrmals an die Kapazitätsgrenzen gelangt.» Aktuell würden die Wartezeiten entsprechend dem Testvolumen und den Laborkapazitäten stark variieren, von 12 bis 72 Stunden. Das gelte auch fürs Wochenende. Die Hirslanden Klinik St.Anna führt Covid-19-Tests nur auf Zuweisung durch den Hausarzt sowie bei stationären Patienten und bei den Mitarbeitenden durch.

Mitarbeitende am Kantonsspital sind stark gefordert

Ohne hausärztliche Zuweisung testen lassen kann sich die Bevölkerung im Luzerner Kantonsspital. Die Anmeldung für einen Coronatest erfolgt via Online-Tool. Dort wählt man ein freies Zeitfenster, im dem man sich am jeweiligen Standort einfindet und sich testen lässt. Das Testresultat wird via Nachricht auf das Mobiltelefon übermittelt. Markus von Rotz vom Luzerner Kantonsspital sagt: «Im Moment können wir die erhöhte Nachfrage an allen drei Luks-Standorten bewältigen.» Die Mitarbeitenden seien allerdings stark gefordert und die täglich zur Verfügung stehenden Zeitfenster beschränkt. Die Entlastung durch das Drive-in-Testcenter auf der Allmend begrüsst das Kantonsspital deshalb.

Auch die Arztpraxen können die Coronatests momentan noch knapp bewältigen, sagt Ueli Zihlmann, Geschäftsführer der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern. Probleme bereiten würde die grosse Anzahl Telefonanrufe. Wer sich testen lassen will, meldet sich in erster Linie über den Hausarzt an, auch fürs Drive-in-Testcenter auf der Allmend. Das müsse man nun anders lösen. «Wer nur leichte Symptome hat oder von der Covid-App zu einem Test aufgerufen wird, sollte sich direkt anmelden können», sagt Zihlmann. «Das wäre eine enorme Entlastung für Arztpraxen und Spitäler. Die Anrufe verstopfen die Telefonlinien für jene Personen, die wirklich ein medizinisches Problem haben.»

Regionales Testzentrum im Rottal in Planung

Ein Drive-in oder regionales Testzentrum sei der richtige Ort, um Personen mit leichten Symptomen zu testen. «So hält man diese zudem von anderen Arzt- und Spitalpatienten fern», sagt Zihlmann. Wer starke Symptome hat und krank ist, könne sich weiterhin beim Arzt testen lassen. «Auch wenn dies für die Arztpraxen ein riesengrosser Aufwand ist.»

Die Bereitschaft für regionale Testzentren sei gross. Konkrete Umsetzungspläne gebe es im Rottal, wo die Bemühungen einer Gruppe von Hausärzten weit fortgeschritten sei. Ein regionales Testzentrum könnte dort innert kurzer Zeit hochgefahren werden, sagt Ueli Zihlmann. Im Moment sei man an der Klärung der personellen Ressourcen und der Finanzierung. Im Frühling war in Willisau ein regionales Testzentrum in Betrieb. Gemäss Christos Pouskoulas begrüsst der Kanton diese Initiativen der Ärzteschaft. Weitere Standorte seien in Vorbereitung und würden zeitnah umgesetzt.

80 Tests pro Tag im Drive-in-Testcenter in Luzern

Die Kapazität des Drive-in-Testcenters in Luzern beträgt aktuell 80 Tests pro Tag. «Eine Erweiterung der Testkapazitäten erfolgt in Teilschritten ab dem 26. Oktober», sagt Pouskoulas. Theoretisch könnten bei voller Auslastung bis zu 1000 Tests pro Woche gemacht werden. Das Konzept eines Drive-in sei gut skalierbar und könne bei Bedarf auch an zusätzlichen Standorten betrieben werden. Auch bei einem weiteren Anstieg der Fallzahlen hält er die Situation für bewältigbar. «Wir gehen nicht davon aus, dass es hier eine fixe Personenobergrenze gibt.»