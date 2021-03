Sternwarte Hubelmatt Das Coronavirus beeinträchtigt in Luzern selbst den Blick in die Sterne Die Sternwarte der Astronomischen Gesellschaft Luzern bleibt vorerst geschlossen. Im Herbst soll es wieder einen Astronomiekurs geben. Roger Rüegger 25.03.2021, 08.43 Uhr

Der Blick in die Sterne weckt die Sehnsucht. Wer sich detailliert über die Bewegungen am Luzerner Nachthimmel informieren will, muss sich aber gedulden. Die Sternwarte Hubelmatt ist noch immer geschlossen, wie die Astronomische Gesellschaft Luzern AGL mitteilt. «Wir hoffen aber, dass sich die Situation rund um das Corona-Virus in nicht all zu ferner Zukunft verbessern wird, so dass wir im Verlaufe des Frühsommers wieder öffnen können», schreibt Beat Bühlmann von der AGL.