Im Anfang Februar publizierten Bericht zum Asylwesen (siehe Hauptartikel) betonen alle zehn befragten Luzerner Gemeinden, dass Menschen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich bevölkerungsproportional auf die Gemeinden verteilt werden sollten. So könne die Integration besser gelingen und Hotspots vermieden werden. Als aktuell grösste Herausforderung wird die Integration in den Arbeitsmarkt genannt. Sieben der zehn Gemeinden hätten zudem berichtet, dass die Menschen, die nach zehn Jahren in die Zuständigkeit der Gemeinde übergehen, erstaunlich schlecht integriert seien. Zwei Gemeinden hätten zudem Kritik an der Effektivität der kantonalen Integrationspolitik geübt, da das Ergebnis nach zehn Jahren Aufenthalt in der Schweiz oft bescheiden sei.