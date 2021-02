Geschichte Auch früher schon gab es Fasnachtsverbote – wegen Grippe, Krieg und Angst vor Aufruhr Die «Spanische Grippe» 1918/1919 forderte mehr Todesopfer als Corona heute, deswegen konnte auch damals keine Luzerner Fasnacht stattfinden. Es gab auch Jahre, in denen die Fasnacht aus politischen und wirtschaftlichen Gründen abgesagt wurde. Hugo Bischof 11.02.2021, 05.00 Uhr

Bruder Fritschi und seine Fritschene, die beiden Integrationsfiguren der Luzerner Safranzunft, vorbildlich in Corona-Schutzmasken: Auch sie müssen dieses Jahr auf die Fasnacht verzichten - nicht zum ersten Mal in der jahrhundertealten Geschichte der Luzerner Fasnacht. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 4. Februar 2021)

Vor etwas mehr als hundert Jahren, 1918/1919, wurde die Luzerner Fasnacht ebenfalls wegen einer Pandemie abgesagt. Damals wütete weltweit die «Spanische Grippe». Die Luzerner Tageszeitungen waren voll von Todesanzeigen für Grippe-Opfer, darunter auch viele junge Menschen.

Jetzt, im Jahr 2021, sind sämtliche fasnächtlichen Aktivitäten verboten, von den Tagwachen über die Umzüge bis zur Strassenfasnacht. Ganz so absolut war die Fasnachtsabsage 1918/1919 nicht. «Es hat gerade noch ein paar Umzugswagen gegeben, aber jegliche Menschenansammlungen waren verboten», sagt Jürg Schmutz, Staatsarchivar des Kantons Luzern. Er hat sich auf die Suche nach Dokumenten gemacht und äussert sich dazu in einem Filmbeitrag des Journalisten Peter Soland.

«Spanische Grippe» trat in drei Wellen auf

Die «Spanische Grippe» trat in drei Wellen auf: im Frühjahr 1918, im Herbst 1918 und in vielen Teilen der Welt noch einmal 1919. Die erste Welle wies keine merklich erhöhte Todesrate auf. Erst die Herbstwelle 1918 und die dritte Welle im Frühjahr 1919 waren mit einer aussergewöhnlich hohen Sterblichkeit verbunden. Weltweit starben zwischen 20 Millionen und 50 Millionen Menschen, Vermutungen reichen bis zu 100 Millionen. Damit forderte die Spanische Grippe mehr Todesopfer als der Erste Weltkrieg (17 Millionen Tote).

Fasnachtsverordnung des Kantons Luzern vom 8. Januar 1919. Bild: Staatsarchiv Luzern

Die Grippe beschäftigte die Behörden in Luzern auch noch im Jahr 1920. Vor Verkündung der Fastnachtsverordnung holte das Militär- und Polizeidepartement die Meinung der Ärzte der Stadt und des Sanitätsrats ein. Diese sprachen sich mehrheitlich gegen ein Tanzverbot aus, da die Grippe nicht so stark aufgetreten sei wie in den vergangenen Jahren. Der Sanitätsrat meinte:

«Da die Bevölkerung nun über die Bedeutung der Grippe genügend aufgeklärt ist, so hat sie die Verantwortlichkeit für die Folgen der Fastnachtsanlässe selber zu tragen.»

Der Sanitätsrat fuhr fort:

«Gegen ein Verbot der Fastnacht lässt sich noch anführen, dass das Volk nun einmal die Fastnacht haben will, dass es durch ein Verbot stark enttäuscht würde, sodass die Fastnacht, statt ein Ventil gegen die wachsende Unzufriedenheit zu bilden, das Volk nur noch unzufriedener machen würde.»

Gemäss Staatsarchivar Jürg Schmutz, der kürzlich einige Aspekte zur Fasnacht hat zusammenstellen lassen, schwingt im letzten Satz auch Angst vor allfälligen Unruhen mit, «da im selben Schreiben der Sanitätsrat auch erwähnt, dass Behörden zu wenig Mittel und Macht hätten, allfällige Verbote durchzusetzen». 1920 wurde also ein Umzug durchgeführt.

Fotografie vom Fritschiumzug in Luzern 1920. Seine Durchführung stand wegen der Nachwehen der «Spanischen Grippe» damals auf der Kippe, wurde dann aber doch bewilligt. Bild: Stadtarchiv Luzern

«Unsittliche Gelage» oder gar Vergewaltigungen

Früher wurde die Luzerner Fasnacht oft aus politischen Gründen abgesagt. «Die fasnächtliche Fröhlichkeit und Ausgelassenheit in Luzern reicht bis ins Mittelalter zurück», schreibt Franz Bossart in Band 2 der dreiteiligen Buchreihe «Faszination Lozärner Fasnacht». Maskenträger hätten die Vermummung aber leider oft benutzt, «um Einbrüche und Diebstähle zu verüben oder gar einen Mord zu begehen», weshalb das Maskengehen vom Rat eingeschränkt oder gar verboten wurde. Fasnacht bedeutete für viele auch erotische Freiheit, schreibt Bossart. Das ursprünglich harmlose «Fasnachts­küechliholen» wurde deshalb um 1579 und 1582 verboten. Bei diesem Brauch luden die Mädchen ihre Geliebten zum Chüechliessen ein, «was dann nicht selten zu unsittlichen Gelagen und gar zu Vergewaltigungen führte», so Bossart. Das an der Fasnacht ebenfalls beliebte Wassereintauchen von Personen wurde 1580 verboten.

«Larven oder blitzen oder böggen werck» sei schon früher, im 14. und 15. Jahrhundert, obrigkeitlich untersagt gewesen, hielt der Luzerner Stadtschreiber Renward Cysat (1545–1614) in seiner Chronik fest. Die obrigkeitliche Satzung habe demjenigen Gefängnis und Geldbusse angedroht, «wölcher fürhin jn böggenwys, ja jns tüffels wys gat und sich änderst verkleidt oder vermacht dann er offenlich ze kilchen und Strassen gat». Das habe eine Zeitlang gewirkt, dann hätten «etliche junge, fräche Kit» sich wieder über das Verbot hinweggesetzt. Mit dem Einzug der Jesuiten 1577 in Luzern wurden die Massnahmen gegen das sündige Maskengehen verschärft. Nur der Fritschi­zug, Vorläufer der späteren grossen Schauumzüge, war noch erlaubt. Von 1789 bis 1813 war dann auch dieser kleine Umzug verboten.

Aus wirtschaftlichen Gründen keine Fasnacht während den Weltkriegen

Abgesagt wurde der Fritschiumzug auch 1845, diesmal aus kriegerischen Gründen. So kurz nach dem ersten Freischarenzug vom 8. Dezember 1844 mit vielen Toten hatte niemand Lust auf Fasnacht. Die eingesparten 200 Franken liess man verwundeten Soldaten zukommen. Aus Pietätsgründen abgesagt wurden alle fasnächtlichen Veranstaltungen in der Zentralschweiz am Schmutzigen Donnerstag, 10. Februar 1961, nachdem in der Nacht zuvor ein Grossbrand im Grand-Hotel Rigi Kaltbad elf Todesopfer gefordert hatte.

Aus wirtschaftlichen Gründen abgesagt wurde die Fasnacht während der beiden Weltkriege (1914–1918 und 1939–1945). Staatsarchivar Jürg Schmutz sagt dazu:

«Man gelangte damals zur Überzeugung, dass es nicht opportun ist, Fasnacht zu machen in einer Zeit, in der es anderen Menschen schlecht geht.»

Immerhin durfte der Fritschiwagen mit seinen drei Vorreitern durch die Gassen ziehen und den Kindern Orangen, Feigen und Nüsse verteilen. Dieser kleine Umzug fand auch während der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre statt. Als 1945 wegen der Auswirkungen des Kriegs nicht einmal mehr Orangen erhältlich waren, wurden 6000 Holzwollkugeln in oranges Krepppapier eingewickelt und als «Kriegsorangen» vom Fritschiwagen ausgeworfen. Darin befanden sich «Taler», mit denen Kinder an einem Stand etwas kaufen konnten.

Wohltätigkeit ist ohnehin ein wichtiger Bestandteil der Luzerner Fasnacht. Die Zünfte und Gesellschaften führten deshalb ihre traditionellen Bescherungsfahrten in Betagtenzentren und Kinderheimen auch 2021 durch – streng coronakonform, ohne das übliche Händeschütteln, mit Übergabe der Geschenksäckli draussen vor der Tür.

Golfkrieg 1991: Brauchtum gibt den Menschen in Krisenzeiten Halt

Letztmals diskutiert wurde eine Absage der Fasnacht 1991, während des Golfkriegs. In weiten Teilen Europas wurde die Fasnacht abgesagt. In der Schweiz fand sie statt, obwohl es auch hier unterschiedliche Meinungen gab. Letztlich setzte sich das Argument durch, dass die Pflege von Brauchtum auch in Krisenzeiten wichtig ist und den Menschen Halt gibt.

Am heftigsten war die Debatte in Basel, aber auch am Rhein wurde letztlich gedrummlet und gepfyffen. Während des Jugoslawien-Kriegs in den 1990er-Jahren fand die Fasnacht auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern inklusive der Schweiz wieder statt. «Würde man sie vom Frieden aller Nationen abhängig machen, dann hätte Fasnacht echten Seltenheitswert», kommentierte damals ein deutscher Journalist.

Faszination Lozärner Fasnacht, Bd II, 1989: Geschichte – Zünfte – Umzug – Fasnachtsbälle. Verlag Lozärner Fasnachtsfüerer (Silvio Panizza).