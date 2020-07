Auch wegen Corona: Das Männerhaus in Luzern hat zu wenig Platz Die drei Schlafplätze des Luzerner Männerhauses sind seit längerem belegt, viele Opfer wurden abgewiesen. Nun wird ein grösserer Standort gesucht. Sophie Küsterling 27.07.2020, 05.00 Uhr

Seit drei Jahren gibt es das Männer- und Väterhaus des Vereins Zwüschehalt in Luzern. Dort können Männer und Väter mit ihren Kindern Unterschlupf finden. Dabei ist es irrelevant, ob sich die Gewalt in erster Linie an die Kinder oder die Erwachsenen gerichtet hat. Pro Jahr wohnen etwa zehn bis zwölf Männer im Luzerner Männerhaus, dessen Standort aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich kommuniziert wird. In der Regel sind es drei Männer gleichzeitig. Ist die Not zu gross, werden auch Ausnahmen gemacht. «Ich hatte auch schon fünf Männer auf einmal. Das waren aber zu viele», sagt Manfred Schneeberger, Co-Präsident von Zwüschehalt und Leiter des Männerhauses in Luzern.

Manfred Schneeberger leitet das Männerhaus in Luzern und ist Co-Präsident des Vereins «Zwüschehalt».

Bild: Pius Amrein (Luzern, 16. Juli 2020)

Solche Ausnahmen sind aufgrund der Corona-Massnahmen derzeit aber nicht möglich, denn auch im Männerhaus wurde eine Maximalbelegung eingeführt. Und das, obwohl die Nachfrage in den vergangenen Monaten gestiegen ist. Schneeberger erzählt:

«Ich musste vielen Männern absagen, weil ich keinen Platz für sie hatte.»

Auch die telefonische Beratung von Zwüschehalt wurde rege genutzt. So erhielt Schneeberger in den vergangenen sechs Monaten mehr als 50 Anrufe von Männern, die Opfer von häuslicher Gewalt wurden und nicht mehr weiter wissen. «Kürzlich rief mich ein Mann an, der in seinem Auto im Wald übernachtete, weil es zu Hause ständig eskalierte», sagt Schneeberger.

Künftig soll es ein Haus statt einer Wohnung sein

Ob die höhere Nachfrage mit dem Lockdown zusammenhängt, kann Schneeberger nicht bestätigen. Doch auch ohne Corona-Pandemie ist für ihn seit längerem klar, dass das Männerhaus zu wenig Platz hat. Ein Grund dafür ist, dass es – im Gegensatz zum Berner Standort – in einer 5,5-Zimmer-Wohnung und nicht in einem Haus untergebracht ist. Zudem nimmt das Luzerner Männer- und Väterhaus nebst Männern aus der Zentralschweiz auch solche aus den Kantonen Aargau oder Zürich auf, wo es derzeit kein solches Angebot gibt. Auch für Männer, die ihre Kinder am Wochenende bei sich haben, sei die Situation nicht ideal. Deswegen sucht Schneeberger nun nach einem geeigneten Haus, um das Platzangebot in Luzern zu vergrössern.

Ziel ist es, im Frühling 2021 in ein Haus in der Stadt Luzern oder Umgebung zu ziehen, in dem sechs Männer sowie Väter mit ihren Kindern unterkommen können. Auch personell wird Zwüschehalt Luzern wachsen müssen. Schneeberger, der nebenbei als Mediator bei Scheidungen und Trennungen tätig ist und das Männerhaus in Luzern allein leitet, wird mit der Vergrösserung des Männerhauses auch eine weitere Person anstellen müssen. Aber nicht nur das Männerhaus in Luzern muss vergrössert werden, auch schweizweit steigt der Bedarf nach mehr Männerhäusern. «Wir bekommen sehr viele Anfragen aus der Ostschweiz oder aus dem Bündnerland, für die ist Luzern oder Bern einfach zu weit weg. Denn die meisten arbeiten ja in der Nähe ihres Wohnortes», so Schneeberger. Deshalb baut der Verein zur Zeit auch in Zürich ein Männerhaus auf. Die Eröffnung ist für 2021 geplant.

Kontroverse um Unterstützung des Kantons

Der Verein Zwüschehalt sowie die Männer- und Väterhäuser in Bern und Luzern werden mit Hilfe von Spenden- und Stiftungsgeldern finanziert. Vom Kanton Luzern erwartet Schneeberger keine Unterstützung. «Ich habe oft die Antwort bekommen, dass es das Männerhaus gar nicht brauche. Häusliche Gewalt an Männern ist in der Politik noch immer ein Tabuthema, das noch oft belächelt wird.»

Edith Lang, Leiterin der Dienststelle Soziales und Gesellschaft, ist anderer Meinung. «Die Dienststelle Soziales und Gesellschaft nimmt männliche Opfer von häuslicher Gewalt ernst und bietet ihnen die notwendige und angemessene Unterstützung. Ist für den Schutz einer betroffenen Person ein Aufenthalt in einem Männerhaus angezeigt, kommt die öffentliche Hand für die Finanzierung auf», schreibt Lang auf Anfrage. Der Auf- oder Ausbau eines Männer- oder Frauenhauses werde jedoch nicht finanziert.

Auch Erwin Rast, Kommunikationsbeauftragter des Justiz- und Sicherheitsdepartements, betont:

«Das Thema Männer als Opfer

häuslicher Gewalt wird vom Justiz- und Sicherheitsdepartement ernst genommen.»

Rast führt aus: «Im Falle von – allerdings sehr seltenen – Meldungen bei der Anlaufstelle des kantonalen Bedrohungsmanagements, die männliche Opfer häuslicher Gewalt betreffen, werden Abklärungen im selben Masse wie bei weiblichen Opfern getroffen.»

Gefälle zwischen Geschlechtern nimmt ab

Dass männliche Opfer sich seltener bei der Polizei melden, zeigen Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Laut PKS gab es im Jahr 2016 schweizweit etwas mehr als 10'000 Opfer häuslicher Gewalt, die polizeilich registriert wurden. Jedes vierte Opfer ist ein Mann. Die Aussagekraft solcher Statistiken ist aber beschränkt, da Fälle, die nicht gemeldet werden, wegfallen. Studien, die sich mit diesen Dunkelziffern befassen, zeigen, dass auch unter Berücksichtigung nicht gemeldeter Fälle Frauen noch immer stärker von häuslicher Gewalt betroffen sind, das Gefälle zwischen den Geschlechtern aber deutlich abnimmt.

Das Hauptproblem männlicher Betroffener sei, so schreibt das Eidgenössische Büro für Gleichstellung von Frau und Mann (EBG), das mangelnde gesellschaftliche Bewusstsein für die Problematik. Gewisse Gewaltformen würden unter Männern als normal gelten, während andere Formen – wie die sexualisierte Gewalt – ein grosses Tabu seien. Männliche Opfer häuslicher Gewalt würden sich deshalb oftmals schämen und kaum darüber sprechen, so das EBG.

Auch die Opferberatungsstelle des Kantons Luzern sei sich diesen spezifischen Herausforderungen bewusst und arbeite deshalb eng mit Beratungsstellen und Schutzunterkünften für von Gewalt betroffenen Männern zusammen, so Lang. Die Zusammenarbeit bestätigt Schneeberger, die Überzeugungsarbeit sei manchmal aber mühselig und die Reaktion schwerfällig. «Ich habe aber sehr positive Erfahrungen mit der Opferberatungsstelle Schwyz gemacht», sagt Schneeberger. Und auch mit der Opferberatungsstelle Luzern klappe die Zusammenarbeit.

Opfer und Täter im selben Haus

Zwüschehalt nimmt aber nicht nur Opfer, sondern auch Täter auf, die nach einem häuslichen Konflikt polizeilich aus der Wohnung weggewiesen wurden. Das ist für die Opferberatungsstelle Luzern ein Konflikt, denn ihr geht es in erster Linie um den Schutz der Opfer. Das weiss auch Schneeberger. «Für viele ist es nicht nachvollziehbar, dass wir Opfer und Täter aufnehmen», sagt Schneeberger und fügt an:

«Täter sind für mich im weitesten Sinne aber auch Opfer.»

Denn an einem häuslichen Konflikt seien immer zwei Personen beteiligt. Dass es nur einen Täter oder eine Täterin gäbe, sei sehr selten der Fall, vielmehr sei es ein gegenseitiges Hochschaukeln, so Schneeberger. Und wer mitten in der Nacht weggewiesen werde und keine Bekannten in der Nähe habe, lande zwangsläufig auf der Strasse. «Das kann es auch nicht sein.»