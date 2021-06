Emmen will ein Audioarchiv für die Debatten im Einwohnerrat

Audioarchiv Künftig soll man die Debatte des Einwohnerrats Emmen zu Hause «nachhören» können Die Gemeinde Emmen will alle Parlamentssitzungen aufzeichnen und die einzelnen Voten in einem Audioarchiv zugänglich machen. Es soll das unübersichtliche Wortprotokoll ersetzen. Beatrice Vogel 17.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Emmer FDP-Einwohnerrätin Olivia Bucher stellt ihren Voten im Parlament jeweils ein sorgfältig ausgewähltes Zitat oder geflügeltes Wort voran. Das weiss, wer regelmässig den Einwohnerratssitzungen beiwohnt – oder deren Protokolle liest. Letzteres dürften jedoch die Wenigsten tun. Denn die Wortprotokolle sind mit ihren bis zu 150 Seiten sehr lang und unübersichtlich. Da sie den genauen Wortlaut der Voten wiedergeben, klingt alles etwas holprig – wie meistens, wenn das gesprochene, vielfach schweizerdeutsche Wort verschriftlicht wird. Dies wird den oft unterhaltsamen und mit Feuer vorgetragenen Äusserungen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht gerecht.

Olivia Bucher (FDP) während einer Einwohnerratssitzung im Betagtenzentrum Emmenfeld.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 15. Dezember 2020)

Kurz: Die Protokolle sind für Leserinnen und Leser unattraktiv, wie der Gemeinderat Emmen in einem Bericht und Antrag festhält. Er will politische Diskussionen und Beschlüsse des Einwohnerrats für die Bevölkerung besser zugänglich machen und ein «interessanteres und authentischeres Bild» davon präsentieren. Wobei «Ton» diesbezüglich der bessere Ausdruck wäre. Denn es soll ein Audioarchiv erstellt werden. Sämtliche Äusserungen im Einwohnerrat würden darin als Audiodateien abgelegt.

Grosser Aufwand für unattraktives Produkt

Das Archiv soll nach Stichworten, Geschäftsnummern, Sitzungsdaten sowie Sprecherinnen und Sprechern durchsucht werden können. Es soll über die Gemeindewebsite für jeden zugänglich sein. Würde man darin nach Olivia Bucher suchen, könnte man sich also alle geflügelten Worte anhören, die sie zitiert. Ja, sie selbst könnte sogar ihre Voten auf Facebook oder einer anderen Webseite verlinken. Der Emmer Gemeindeschreiber-Stv. Michael Kost sagt:

«Der Einwohnerrat als Institution wie auch die einzelnen Parlamentarier erhalten dadurch neue Möglichkeiten, Politik zu betreiben.»

Es soll in erster Linie eine Dienstleistung für die Bevölkerung sein. Kost: «Die Audioaufnahmen sind viel attraktiver als ein Protokoll, weil sie auch Emotionen transportieren. Zudem kann Geschriebenes missverstanden werden.» Als Ergänzung zum Audioarchiv soll neu ein kurzes schriftliches Beschlussprotokoll publiziert werden.

Bereits heute werden die Einwohnerratssitzungen auf Tonträger gebannt – für die Transkription. «Mehrere Mitarbeitende der Kanzlei sind mit dem Protokoll über Stunden beschäftigt – ein riesiger Aufwand dafür, dass es wenig gelesen wird», so Kost. Indem eine Software künftig die Audioaufnahmen archiviert und zugänglich macht, kann die Gemeindekanzlei Ressourcen freispielen. Die Kosten dafür lohnen sich, heisst es im Bericht, wobei ein konkreter Betrag nicht genannt wird.

Erste Tests zur Audioarchivierung seien erfolgreich gewesen, das Büro des Einwohnerrats sowie die Fraktionschefs begrüssen die neue Dienstleistung, heisst es im Bericht weiter. Deshalb soll nun die Geschäftsordnung des Einwohnerrats angepasst werden, damit die Audioaufzeichnung und deren Veröffentlichung rechtens sind. Heisst das Parlament die Änderungen am 6. Juli gut, kann der Aufbau der Datenbank starten und die erste Einwohnerratssitzung aufgezeichnet werden – womöglich bereits im September.

Abklärungen in Horw, kein Thema in Kriens und Luzern

Abklärungen zur Einführung eines Audioprotokolls in Kombination mit einem schriftlichen Beschlussprotokoll laufen auch in Horw, sagt Gemeindeschreiberin Irene Arnold auf Anfrage. Dieses könnte das Wortprotokoll ablösen. Arnold betont aber: «Es handelt sich um ergebnisoffene Abklärungen, entschieden ist noch nichts.» Bis anhin wolle der Einwohnerrat Horw am bewährten Wortprotokoll festhalten.

In Kriens und Luzern ist die Abschaffung des Wortprotokolls kein Thema. «Unseres Erachtens ist das Protokoll in der heutigen Form sehr attraktiv», sagt die Luzerner Stadtschreiberin Michèle Bucher. «Für die parlamentarische, gerichtliche und wissenschaftliche Arbeit ist ein schriftliches Protokoll ideal.» Die Sitzungen des Grossen Stadtrates werden derzeit wegen der Pandemie live übertragen, die Videos können auf Youtube nachgeschaut werden. Im Rahmen eines überwiesenen Vorstosses wird derzeit geprüft, ob ein Livestream auch künftig möglich ist. Bucher:

«Die Videos sollen aber das Protokoll nicht ersetzen.»

Auch in Kriens wurden die Einwohnerratssitzungen wegen Corona per Livestream übertragen, die Videos sind weiterhin online verfügbar. «Wir hatten darauf sehr gute Rückmeldungen», sagt Benedikt Anderes, Sprecher der Stadt Kriens. Auf eine Weiterführung der Übertragungen wird jedoch aus Kostengründen verzichtet. «Es liegt im Ermessen des Einwohnerrates, dies wieder einzuführen.»