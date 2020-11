Auf alle Güllesilos im Kanton Luzern muss künftig ein Deckel Die 1200 offenen Jauchebehälter im Kanton Luzern müssen bis 2030 gedeckt sein. Das kostet die Bauern rund 30 Millionen. Die Umweltverbände WWF und Pro Natura begrüssen diese Massnahme zur Senkung des Ammoniakausstosses. Lukas Nussbaumer 23.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ammoniak-Fachexperte Markus Bucheli vor dem abgedeckten Güllesilo auf dem Gutsbetrieb des Berufsbildungszentrums Natur und Ernährung in Hohenrain.

Bild: Nadia Schärli (20. November 2020)

Die geänderte Luftreinhalteverordnung des Bundes tritt frühestens 2022 in Kraft – und dennoch setzt der Kanton Luzern eine der darin vorgesehenen Massnahmen bereits jetzt um: die Abdeckung von offenen Güllesilos, um die Ammoniakemissionen zu reduzieren. Betroffen sind etwa 1200 Bauern. Sie müssen für die Überdachung ihrer Jauchebehälter mit Kosten von 120 bis 200 Franken pro Quadratmeter rechnen. Für ein grösseres Silo mit einem Durchmesser von mehr als 15 Metern beläuft sich die Investition damit schnell auf 30000 Franken.

Alle 1200 Luzerner Landwirte zusammen werden damit bis 2030 rund 30 Millionen Franken investieren müssen, wie die Dienststelle Umwelt und Energie des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartemtens (BUWD) im Teilplan Ammoniak errechnet hat. Die Dienststelle ist auch verantwortlich für die Umsetzung dieser Luftreinhaltungsmassnahme.

Ob die Bauern sämtliche Kosten selber tragen müssen, ist offen. Der Bundesrat hat letzte Woche entschieden, pro Quadratmeter Abdeckfläche einen Beitrag von 30 Franken zu leisten – aber nur dann, wenn sich der Kanton auch beteiligt. Die ebenfalls im BUWD angesiedelte Dienststelle Landwirtschaft und Wald erarbeitet derzeit die Umsetzung des Bundesbeschlusses. Der politische Wille, sich zu beteiligen, sei jedenfalls vorhanden, sagt Markus Bucheli, Fachexperte Ammoniak beim Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Hohenrain. Neue Güllesilsos werden seit Jahren nur dann bewilligt, wenn sie abgedeckt werden – ohne Kostenbeteiligung der öffentlichen Hand.

Grosse Silos mit Schweinegülle werden priorisiert

Die Umsetzung des Abdeckobligatoriums für noch offene Hofdüngerlager erfolgt gestaffelt. In erster Priorität müssen Silos mit einer Fläche von mehr als 140 Quadratmetern, in denen mehrheitlich Schweinegülle gelagert wird, saniert werden. Dies deshalb, weil die Emissionen mit der Grösse der Oberfläche steigen und weil aus Schweinegülle mehr Ammoniak entweicht als aus Rinderjauche. Die 500 betroffenen Bauern müssen ihre Silos bis spätestens 2025 abgedeckt haben. Für 350 Landwirte gilt eine Frist bis 2027, für die restlichen 350 bis 2030.

Wer sich auf das Infoschreiben der Dienststelle Umwelt und Energie innert 90 Tagen verpflichtet, die Abdeckung innerhalb eines Jahres durchzuführen, spart sich die Kosten für eine vor dem Kantonsgericht anfechtbare Verfügung. Die ersten Landwirte wurden Ende September angeschrieben.

Drei Punkte begründen den Luzerner Ausnahmefall

Wie ein Blick in den Rest der Schweiz zeigt, gehören die Luzerner Bauern zu den am stärksten betroffenen. Neben den 1200 offenen Güllesilos im Kanton Luzern gibt es schweizweit nur noch 5800 weitere. Das hat drei Hauptgründe, wie Ammoniakexperte Markus Bucheli weiss: Erstens ist die Nutztierdichte im Kanton Luzern am höchsten – und damit der Anfall von Gülle nirgends so hoch. Zweitens haben andere Kantone ihre Landwirte viel offensiver auf die Abdeckung von Güllesilos hingewiesen. So gibt es in den übrigen Zentralschweizer Kantonen fast keine offenen Gruben mehr.

Drittens lässt eine nur im Kanton Luzern geltende gesetzliche Bestimmung die Bauern mit einer Sanierung zögern. Wer seinen Schweine- oder Geflügelstall um- oder neubaut, muss den Ammoniakausstoss um 20 Prozent reduzieren. Weil die Abdeckung von Güllelagern eine wirksame Massnahme ist um dies zu erreichen, wollen sich die Landwirte diesen Spielraum offen halten.

Umweltorganisationen zufrieden – mit Vorbehalten

Bei Pro Natura und dem WWF kommt das Vorpreschen des Kantons Luzern gut an. Marc Germann vom WWF Zentralschweiz, der in der Begleitgruppe zur Erarbeitung des Teilplans Ammoniak mitgearbeitet hat, sagt: «Wir begrüssen sehr, dass der Kanton Luzern hier endlich vorwärts macht.» Die Abdeckung von Güllesilos sei sehr wirksam, und sie habe sich in anderen Kantonen bewährt. «Luzern hat nachholenden Handlungsbedarf und hat leider zu lange zu wenig gemacht.»

Samuel Ehrenbold, stellvertretender Geschäftsführer von Pro Natura Luzern und ebenfalls Mitglied der Begleitgruppe, begrüsst das Abdeckobligatorium grundsätzlich auch. Die Situation im Kanton Luzern sei gravierend, die hohen Ammoniakemissionen würden Moore, Wälder und artenreiche Wiesen schädigen. Die gewährten Fristen seien aber zu lang, es müsse schneller gehen. So kritisieren die Umweltorganisationen in ihrer Aufsichtsbeschwerde das BUWD, das die hohen Ammoniak- und Phosphoremissionen nicht entschlossen genug angehe (wir berichteten). Nicht nachvollziehen könnte Ehrenbold, wenn die Bauern Widerstand leisten würden:

«Die Landwirte produzieren Nahrungsmittel, bislang auch auf Kosten der Umwelt. Es ist deshalb zumutbar, dass sie die Massnahmen mitfinanzieren. Falsch wäre es, wenn wie bisher hauptsächlich die öffentliche Hand diese Umweltschäden berappen muss.»

Bauernverbandspräsident mit gestaffelter Sanierung einverstanden

Anders als die Vertreter der Umweltverbände, konnten die Bauern das Vorpreschen des Kantons im Vorfeld «nicht nachvollziehen», wie Markus Kretz sagt. Der Präsident des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands weist auf die mit 50'000 Franken pro Hektare im landesweiten Vergleich doppelt so hohe Verschuldung der Luzerner Bauern hin. «Da steht ein 30'000 Franken teurer Deckel für ein Güllesilo nicht bei allen Betriebsleitern an erster Stelle.»

Kretz würde es deshalb begrüssen, wenn sich Bund und Kanton bei der Finanzierung beteiligen würden. Die Staffelung der Sanierungen bezeichnet Kretz als «aus fachlicher Sicht sinnvoll».